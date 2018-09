Der Countdown läuft: Am Donnerstag findet der YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award in Berlin statt

Hamburg / Essen (ots) - Am kommenden Donnerstag, 27. September2018, wird zum zweiten Mal der GOLDENE KAMERA Digital Award verliehen- in diesem Jahr erstmals zusammen mit der Google-Tochter YouTube.Die Show zur Verleihung des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awardsfindet im Rahmen des "YouTube Festivals" vor über 1.000 Gästen imBerliner Kraftwerk statt und wird live ab 19:30 Uhr auf YouTubeübertragen. Die Moderatoren des Abends sind Jeannine Michaelsen undSteven Gätjen. In insgesamt acht Kategorien dürfen sich bekannteCreator aus dem Netz über die goldene Trophäe freuen.Für die musikalischen Höhepunkte an diesem Abend sorgen dieChart-Stürmer von Revolverheld sowie YouTube-Shootingstar Alex Aiono.Und auch ESC-Teilnehmer Michael Schulte wird auf der Bühne performen.Auf dem Red Carpet werden u.a. Mirko Drotschmann ("Mr.Wissen2go"), Saliha Özcan ("Sallys Welt"), die Fitness-YouTuberinnenSophia Thiel & Mady Morrison, Moderatorin Aminata Belli, dieYouTube-Stars Kelly MissesVlog, Marti Fischer, Jay & Arya, Game Twound Tomatolix, Ursula, Evelyn, Melita und Peter von "SeniorenZocken", Konstantin Hert ("freekickerz"), Sky-Moderator RiccardoBasile, Musik-Senkrechtstarter Selina Mour und Moritz Garth,TV-Journalistin Pinar Atalay, Comedian & YouTube-Star Freshtorge,Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, KabarettistSebastian Pufpaff sowie MTV-Moderatorin Wana Limar erwartet.Die Verleihung ist ab 19:30 Uhr im Livestream auf YouTube und aufden Onlineportalen der FUNKE-Tageszeitungen sowie denFUNKE-Reichweitenportalen zu sehen.Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award2018 finden Sie unter: http://www.goldenekamera.de/ytgkda2018.Pressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell