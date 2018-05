Der Countdown läuft: 180 Oldtimer starten bei der 7. Bodensee-Klassik 2018 (FOTO)

Hamburg (ots) -Rallye findet vom 3. bis 5. Mai 2018 statt / Oldtimer undYoungtimer aus sieben Jahrzehnten fahren mit / Prominente Fahrer:Schauspieler Ludwig Trepte, Moderatorin Lina van de Mars sowie dieMotorsportler "Jockel" Winkelhock und Isolde Holderied / Stationenu.a.: Lindauer Hafen, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg undFestspielhaus FüssenAm 3. Mai 2018 um 14:00 Uhr wird die Startflagge am Festspielhausin Bregenz geschwenkt: Dann machen sich bei der 7. Bodensee-Klassik2018 wieder 180 Oldtimer und Youngtimer drei Tage auf den Weg durchdie Bodensee-Region. Mit dabei sind viele besondere automobileSchmuckstücke, wie ein Ford Gran Torino von 1976. Ein baugleichesModell fuhren schon "Starsky & Hutch" in der gleichnamigen Kultserie.Der Ferrari Dino 246, Baujahr 1972, ist aus der TV-Serie "Die 2"bekannt: Tony Curtis alias Danny Wilde fuhr in einem solchen Modell.Als ältestes Fahrzeug geht ein LaSalle 345-B von 1932 bei der Rallyean den Start. Die Klassiker lenken auch prominente Teilnehmer.Darunter: TV-Star Ludwig Trepte, der eine Hauptrolle in derEmmy-prämierten ZDF-Produktion "Unsere Mütter, unsere Väter" spielte,Moderatorin Lina van de Mars, die unter anderem zwei Jahre lang alsAuto-Expertin im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu sehen war, sowie dieMotorsportler "Jockel" Winkelhock und Isolde Holderied.Der Start ist an den drei Rallyetagen vom 3. bis 5. Mai 2018 amBregenzer Festspielhaus. Von hier aus fahren die Klassiker durch dasAllgäu, Oberschwaben, Vorarlberg und Tirol. Die Highlights der Toursind unter anderem: Der Lindauer Hafen, das Etappenziel am 3. Mai,sowie die Mittagsrast im Birnauer Oberhof in Uhldingen-Mühlhofen mitAusblick auf den Bodensee und die Stationen Meersburg und Markdorfmit ihren historischen Fachwerkhäusern am zweiten Tag. Am letzten Tag(5. Mai) fahren die Teams über den Riedbergpass und das Oberjoch bisnach Füssen und verbringen die Pause dort am Festspielhaus.Anschließend endet die 7. Bodensee-Klassik 2018 nach der Überquerungdes Hochtannbergpasses mit der Zieleinfahrt des ersten Fahrzeugs um15:45 Uhr auf dem Platz der Wiener Symphoniker in Bregenz. Am Randeder gesamten Strecke können Zaungäste die Fahrzeuge kostenlosbewundern und fotografieren.Christian Steiger, Chefredakteur von AUTO BILD KLASSIK: "VomVorkriegsauto bis zu den Kultautos der 80er und 90er Jahre, die vielevon uns in der Garage stehen hatten: Bei der 7. Bodensee-Klassik 2018können Zuschauer sieben Jahrzehnte Automobilgeschichte hautnaherleben."ProgrammablaufDonnerstag, 3. Mai 201814:00 Uhr: Start 1. Fahrzeug - Festspielhaus Bregenz16:50 Uhr: Ankunft 1. Fahrzeug - Hafen und Seeparkplatz P5 in LindauFreitag, 4. Mai 201809:00 Uhr: Start 1. Fahrzeug - Festspielhaus Bregenz12:35 Uhr: Etappenziel 1. Fahrzeug - Mittagsrast im Birnauer Oberhofin Uhldingen-Mühlhofen16:25 Uhr: Ankunft 1. Fahrzeug - Festspielhaus BregenzSamstag, 5. Mai 201808:00 Uhr: Start 1. Fahrzeug - Festspielhaus Bregenz11:15 Uhr: Etappenziel 1. Fahrzeug - Mittagsrast im FestspielhausFüssen15:45 Uhr: Ankunft 1. Fahrzeug - Festspielhaus BregenzAlle Orte mit den Durchfahrtszeiten des ersten Fahrzeugs und alleweiteren Informationen zur Rallye finden Sie anbei oder unter:www.bodensee-klassik.deAUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild-klassik.deAbdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfreiÜber die Rallye Bodensee-Klassik:Die Bodensee-Klassik ist die Schwester-Veranstaltung derHamburg-Berlin-Klassik und wird seit 2012 jedes Jahr von AUTO BILDKLASSIK - dem Magazin für Oldtimer und Youngtimer - veranstaltet. DieRallye-Strecke wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei geht es nicht umGeschwindigkeit. Das Motto lautet: "Reisen statt Rasen". Wichtig istVeranstalter AUTO BILD KLASSIK bei der Rallye eine größtmöglicheVielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei denteilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbrancheund Prominenten steht das emotionale Erlebnis im Vordergrund. DieGleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einerlandschaftlich reizvollen Streckenführung, spannendenWertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.Ihre Fragen beantwortet:Katharina KrimmerJohn Warning Corporate Communications GmbHTelefon: (040) 533 088 78E-Mail: k.krimmer@johnwarning.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell