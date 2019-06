Countdown für das SWR Sommerfestival 2019 läuft Landesschau live vom Schlossplatz und Tatort-Premiere zum Auftakt am 7. Juni (FOTO)

Stuttgart (ots) -In zwei Tagen fällt der Startschuss für das elfte SWRSommerfestival von Südwestrundfunk und Land Baden-Württemberg. Losgeht es am Freitag, 7. Juni, um 16 Uhr. Dann laufen bereits dieVorbereitungen für die Landesschau, die zum Festivalstart das Studioauf den Stuttgarter Schlossplatz verlegt und von 18.45 bis 19.30 Uhrlive von dort sendet.Fernsehmoderatorin Jana Kübel lässt die Besucherinnen und Besucherhinter die Kulissen der Sendung blicken, sie spricht mit SonjaFaber-Schrecklein über ihre Einsätze im Land und hat dieWetterreporter zu Gast. Zur Live-Sendung ab 18.45 Uhr im SWRFernsehen übernimmt Florian Weber. Bei ihm zu Gast sind die beidenTatort-Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz(Felix Klare), die schon mal neugierig machen auf den Fall, den sieab 20.30 Uhr bei der anschließenden SWR Tatort-Premiere vor 5.000Gästen lösen. Für das kollektive Ermitteln auf Großbildleinwand gibtes noch wenige Stehplatz-Tickets.Noch Tickets für AbendveranstaltungenPremiere feiert auch die Wünsch-Dir-was-Ausgabe von "SWR1 Pop &Poesie in Concert" am Samstag, 8. Juni, ab 19 Uhr mit Special GuestDominik Kuhn alias "Dodokay". Beim SWR4 Open Air am Sonntag, 9. Juni,stehen Vanessa Mai, Ben Zucker und die Schlagerboygroup Feuerherz aufder Bühne. SWR3 und den Singer-Songwritern Joris, Milow und Leagehört der Montag, 10. Juni, ab 18.30 Uhr. Tickets für dieAbendveranstaltungen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellensowie bei Easy Ticket unter Telefon (0711) 2 555 555 und ab Freitag,7. Juni, auch beim SWR Infomobil an der Königsstraße.Stars hautnah im FestivalstudioDoch nicht nur auf der Bühne, sondern auch inmitten desFestivaltrubels kann man den großen Stars begegnen. SWR1, SWR4 undSWR3 senden an ihren Festivaltagen nachmittags bisVeranstaltungsbeginn jeweils live vom Schlossplatz. Freitags ab 16Uhr, an allen anderen Tagen von 11 Uhr an präsentieren sich dieProgramme des Südwestrundfunks zudem mit vielen Mitmach-Aktionen undWorkshops rund um Fernsehen, Radio und Internet. Den ganzen Taghandgemachte Musik in den Ohren hat man bei der KleinenFestivalbühne. Und im Zelt des SWR Kindernetzes kommen die Kleinenganz groß raus: Sie können sich unter anderem als Kinderreporterversuchen, erste Filmbeiträge produzieren oder Fake News entlarven.Informationen zum Sommerfestival (7. bis 10. Juni) in Stuttgartgibt es auch im Internet unter SWR.de/sommerfestival.Pressekontakt:Marion Erös, Telefon 0711 929 14296, marion.eroes@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell