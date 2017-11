München/Berlin (ots) -- Red Carpet & Selfie Moments mit weiteren Social-Media-Stars:Dagi Bee, Bars & Melody, Novalanalove, Chany Dakota, TamTam Beauty,Hannah, Julia Beautx, Louisa Mazzurana u.v.m. - Highlights on Stage:Auftritte von Die Lochis, Moritz Garth, Bars & Melody und denaktuellen "The Voice of Germany"-Talenten sowie Fashion-Talk mit Lisa& Lena, Model-Talk mit ehemaligen "Germany's NextTopmodel"-Teilnehmerinnen - Beauty-Hotspots im Brand Village:ROSSMANN als exklusiver Beautypartner bringt Rival de Loop und RdeLYoung aus dem Eigenmarken-Bereich mit. Weitere Marken-partner wieMaybelline, Revlon, Zoella Beauty, Makeup Revolution u.v.m.präsen-tieren sich in der ROSSMANN Avenue - McCafé ermöglicht Fansexklusive Meet & Greets mit beliebten Webstars wie LauraJoelle undTheBeauty2goEntertainment, Music, Selfies und Stylingtipps von und mit über 30der beliebtesten Social-Media-Stars: Auf der STYLORAMA am 18.November in den Dortmunder Westfalenhallen treffen Fans ihreLieblinge aus dem Netz live zum Anfassen. Neben den bereits bekanntgegebenen Musical.ly-Zwillingen Lisa & Lena und vielen weiterenWebstars hat jetzt auch Dagi Bee für die Lifestyle-Convention desJahres zugesagt. Als eine der beliebtesten Social-Media-Stars, diemit ihren Mode- und Styling-Tutorials Millionen Fans im Netzerreicht, ist sie für ihre Nähe zu ihrer Community bekannt. Auf derSTYLORAMA-Bühne werden die ProSieben TV-Moderatoren Viviane Geppertund Maurice Gajda die Künstler zu den neuesten Fashion-, Beauty- undMusiktrends befragen.Bestes Lifestyle-Entertainment: Webstars, Beauty, Music & FashionDie Lieblingsinfluencer der jungen Generation haben zur STYLORAMAzahlreiche Highlights im Gepäck: Dagi Bee sowie Lisa & Lenapräsentieren beispielsweise ihre Kollektionen und an den Ständenkönnen die Fans die beliebten Teile direkt ergattern. Ganz frisch imSTYLORAMA Line-Up sind außerdem die YouTube-Stars Die Lochis, die aufjeder Bühne für kreischende Fans sorgen und über 2,4 Millionen"Lochinators" mit ihren Songs begeistern. Neben ihnen wird auch dasPop/Rap-Duo Bars & Melody, die Chartstürmer aus England, auf derSTYLORAMA performen. Außerdem steht der in mehreren Spotify-Chartsgelistete Moritz Garth mit seinem neuen Album auf der Bühne. Diemusikalischen Höhepunkte ergänzen die "The Voice of Germany"-Talenteaus der aktuellen Staffel. Diese werden in einer Live-Performance zumersten Mal außerhalb der TV-Show auftreten und die Bühne rocken. Inder Woche danach starten sie mit den Battles im TV.Spannende Influencer-Insights auf der Bühne Im Influencer-Talk mitMaurice Gajda ("Galileo") geben Social-Media-Stars Einblicke in ihrenAlltag und berichten über ihren Weg von den Anfängen bis zum heutigenErfolg im Social Web. Auch die "taff"- und "red"-Moderatorin VivianeGeppert wirft auf der Bühne einen Blick auf das Influencer-Phänomen,interviewt u.a. Lisa & Lena zu ihrer J1MO71-Modelinie und hakt nach,wie es ist, in so kurzer Zeit Millionen von Fans zu erreichen. ImGespräch mit Louisa Mazzurana, bekannt aus "Germany's Next Topmodel",will Viviane außerdem alles über die Model-Show um Heidi Klumerfahren. Und vielleicht gewähren ja auch die "The Voice ofGermany"-Talente den Moderatoren und Fans einen Blick hinter dieKulissen der Gesangsshow.Attraktive Aktionen und Angebote von zahlreichen Love Brands ImBrand Village vom Beauty-Partner ROSSMANN werden angesagteBeauty-Produkte angeboten. Darüber hinaus wird Louisa Mazzurana hiermit einem "Follow Me Around"-Video hinter die Kulissen blicken undallen Daheimgebliebenen bunte Impressionen von der ROSSMANN Avenueverschaffen. Auch ein Meet & Greet mit Beauty- undLifestyle-YouTuberin Kisu wird es geben. Weitere Lieblingsmarken derjungen Zielgruppe wie Rival de Loop, RdeL Young, got2b, LottieLondon, lavera Naturkosmetik, Maybelline, Revlon, Zoella Beauty,Makeup Revolution, MakeUp Radierer, Kiss und Fujifilm präsentieren inder ROSSMANN Avenue neue Produkte, trendige Highlights und exklusiveSpecials.In der Lounge von Medienpartner MÄDCHEN können Besucherinnen mitihren Freundinnen chillen oder coole Bilder in der Fotobox machen,ein Fun-MÄDCHEN-Cover hochladen und sofort an Freunde verschicken.Darüber hinaus können sie direkt am exklusiven WABFFI Castingteilnehmen. Gemeinsam mit ROSSMANN sucht MÄDCHEN die WABFFI 2018(WeltAllerBesteFreundinFürImmer). Der Mega-Gewinn: Die WABFFI 2018wird zusammen mit ihrer besten Freundin von ROSSMANN zu einemBeauty-Shooting in das MÄDCHEN-Fotostudio nach München eingeladen.Dort werden sie von einer Profi-Visagistin mit trendyMake-up-Produkten von ROSSMANN geschminkt. Das Foto-Shooting mit derGewinnerin und ihrer besten Freundin wird in der Februar-Ausgabe 2018veröffentlicht. Für jedes Mädchen, das beim Casting vor Ort mitmacht,gibt es als Dankeschön eine prall gefüllte Beauty-Box mitSchminkprodukten von ROSSMANN.McCafé ermöglicht es Fans, die im Vorfeld beim Gewinnspiel unterhttps://www.stylorama.de/home/mccafe/ teilnehmen, in einem eigens fürdie STYLORAMA errichteten Café, ihre Online-Lieblinge hautnah zutreffen. Frei nach dem Motto "auf einen Café mit..." können dieglücklichen Gewinner hier in gemütlicher und persönlicher Atmosphäreüber den Tag verteilt die Webstars LauraJoelle, TheBeauty2go,funnypilgrim, Sonny Loops, Anderson & Wilson und Moritz Garthtreffen.Im aktuellen Gewinnspiel von "taff" und MÄDCHEN werden unter https://www.prosieben.de/tv/taff/gewinne-premium-tickets-fuer-die-stylorama-mit-lisa-lena Premium-Tickets inklusive eines Fashion Selfies undpersönlichen Musical.lys mit Lisa & Lena verlost. Weitere Verlosungenfinden über alle STYLORAMA-Kanäle statt.Vom Red Carpet, über die STYLORAMA-Stage bis hin zur RossmannAvenue mit vielfältigen Shoppingmöglichkeiten und Beauty-Marken: DieSTYLORAMA-Besucher erwartet eine einzigartige Erlebniswelt, die alleLifestyle-Trends für Beauty-Addicts, Music-Lovers und Fashionistasmiteinander verbindet. Darüber hinaus berichtet "taff" (ProSieben)von der STYLORAMA und wird ausgewählte Highlights in einem "taffuncut" live auf seiner Facebook-Seite streamen.Come in, explore and share.Tickets für STYLORAMA und alle Infos, Künstler sowie Bild- undBewegtbildmaterial zum Download und zur freien Verfügung finden Sieunter: www.stylorama.de/tickets undBilder und Videoshttps://studio71.cimediacloud.com/r/PhazGf (Password: stylorama)Presseinformation (Ankündigung STYLORAMA)https://studio71.cimediacloud.com/r/bVyHa3 (Password: stylorama)Sie wollen die neuesten STYLORAMA-News noch schneller? Dann folgenSie den Social-Media-Kanälen sowie dem WhatsApp-Newsletter underhalten täglich Updates zu den Artists und Programm-Highlights:https://www.instagram.com/stylorama_official/https://www.facebook.com/styloramaofficial/https://www.youtube.com/watch?v=ZuA69nJOCIgPressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SEUnternehmenskommunikation Matthias Bohlig Tel. +49 [89] 9507-2344Matthias.Bohlig@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEUnternehmenskommunikation Susann Thoma Tel. +49 [89] 9507-2447Susann.Thoma@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Starwatch Music GmbH, übermittelt durch news aktuell