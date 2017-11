Schwalbach am Taunus (ots) -Noch bis zum 4. Dezember 2017 können sich Studierende allerFachrichtungen für die "P&G CEO CHALLENGE" anmelden. Die Teilnehmermüssen sich im Rahmen des Wettbewerbs einer unternehmerischenHerausforderung bei der Marke Head & Shoulders stellen. DasGewinnerteam des großen Finales in Panama hat die Chance, am Programmfür Führungskräfteentwicklung bei P&G teilzunehmen und den CEO vonProcter & Gamble, David Taylor, auf der P&G Signal Konferenz in derUnternehmenszentrale in Cincinnati zu treffen.Eine klare Vision, Führungskompetenz sowie Soft- und Hard-Skills:Procter & Gamble (P&G) lädt Studierende aller Fachrichtungen ein, ander P&G CEO CHALLENGE teilzunehmen. Noch bis zum 4. Dezember 2017können sich Studierende auf der Website www.pgceochallenge.eu für denglobalen Wettbewerb anmelden.Nach dem großen Erfolg der regionalen CEO Challenge im letztenJahr wird der Wettbewerb in diesem Jahr zum ersten Mal auf globalerEbene durchgeführt. Angesprochen werden dabei talentierte Bachelor-und Masterstudierende aller Fachrichtung aus über 40 Ländern. DieKernaufgabe des Wettbewerbs besteht darin, eine Strategie für dieEinführung eines neuen Head & Shoulders Produkts im internationalenMarkt zu entwickeln. Das Gewinnerteam der DACH-Region (Deutschland,Österreich und die Schweiz) wird am 19. Januar 2018 im regionalenFinale in Schwalbach am Taunus (bei Frankfurt) gekürt.Jean-Gabriel Duveau, Marketing Director P&G DACH, führt aus: "Dievon P&G mit der Marke Head & Shoulders initiierte Herausforderung istspannend, weil sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nurauffordert, ihre technischen Kompetenzen einzusetzen, sondern auchihre Soft Skills vorzuführen, wie z. B. die Fähigkeit, in einem Teamzusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das sinddie Kompetenzen, die in Unternehmen heutzutage besonders gefragtsind. Mein Rat an alle Teilnehmer: Seid entschlossen, engagiert undsmart! Und vor allem: Steckt Euch hohe Ziele, um die Zukunft in EuremSinne selbst zu gestalten."Nach dem Entscheid in Schwalbach erhalten die Gewinner derDACH-Region die Gelegenheit, ein Praktikum oder einen Job bei P&Ganzutreten und sich im April 2018 beim Europa-Finale in Rom für dasglobale Finale in Panama zu qualifizieren. Das Gewinnerteam desgroßen Finales hat die Chance, am Programm fürFührungskräfteentwicklung bei P&G teilzunehmen und David Taylor aufder P&G Signal Konferenz im P&G Headquarter in Cincinnati zu treffen.Angélique Brunelle, Recruiting Verantwortliche bei P&G, erläutert:"Mit der P&G CEO CHALLENGE wollen wir Talente auf der ganzen Weltansprechen. Der internationale Charakter des Wettbewerbs bietet nichtnur den Wettstreit mit anderen herausragenden Kandidatinnen undKandidaten, sondern ermöglicht gleichzeitig Einblicke in dieberufliche Praxis bei P&G. Wir sehen die Challenge als Impuls,Talente bei ihrem beruflichen Werdegang zu fördern und zuinspirieren. P&G unterstreicht mit dem Wettbewerb zudem, dass wir andie neuen Generationen sowie ihre Professionalität, Stärke undEinsatzbereitschaft glauben. Wir wollen die besten Talentekennenlernen und sie für eine Karriere bei P&G begeistern".Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Wick® und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Procter & Gamble Service GmbH - Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbacham TaunusSarah Gansky, Unternehmenskommunikation, Tel.: +496196 89 5341,Email: gansky.s@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell