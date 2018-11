Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche desdritten Quartals 2018 auf das dritte Quartal 2017; alle Angabenlauten in US-Dollar.)Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) -Die Cott Corporation (NYSE: COT) (TSX: BCB) gab heute dieErgebnisse des Unternehmens für das zum 29. September 2018 beendetedritte Quartal bekannt.HÖHEPUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT- Umsatzsteigerung um 5 % (6 % ohne Wechselkurseffekte und bereinigtum die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten) auf 609Mio. US-Dollar gegenüber 581 Mio. US-Dollar.- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis proverwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar,verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und demNettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio.US-Dollar.- Erträge von rund 32 Mio. US-Dollar gingen an die Aktionäre durchVierteljahresdividende (https://www.linguee.de/deutsch-englisch/uebersetzung/Vierteljahresdividende.html)n in Höhe von 8 Mio.US-Dollar und Aktienrückkaufe in Höhe von 24 Mio. US-Dollar.- Aktualisierte Zielvorgabe für das Gesamtjahr 2018 für denkonsolidierten Umsatz von über 2,35 Mrd. US-Dollar auf rund 2,37Mrd. US-Dollar und aktualisierter operativer Cashflow für dasGesamtjahr 2018 auf rund 245 Mio. US-Dollar mitInvestitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einemangepassten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von115 bis 120 Mio. US-Dollar führt (ohne Akquisitions-, Integrations-und sonstige Anpassungen).- Übernahme von Mountain Valley, einer schnell wachsendenamerikanischen Premium-Marke für Quell- und Sprudelwasser, die eineder bekanntesten Heim- und Büromarken ("HOD") in den USA ist.Mountain Valley füllt seit 1871 kontinuierlich in Glas ab mit einerProduktionsstätte in Hot Springs, Arkansas, und vier geschütztenund eigenen Quellen in den Ouachita Mountains mit Überkapazitätenzur langfristigen Versorgung der Nachfrage. Zu denGeschäftsbereichen gehören HOD, der Naturkostkanal, On-Premise,E-Commerce und strategisches Contract Packing."Wir verzeichneten in diesem Quartal eine gute Umsatz- undGewinndynamik, die von einem Anstieg bei Kundenzahlen, Konsum,Preisen und Akquisitionen im Bereich Route Based Services getragenwurde", kommentierte Jerry Fowden, Chief Executive Officer von Cott."Da sich unser Route Based Services-Geschäft gut entwickelt hat,einschließlich der erfolgreichen Umsetzung unsererPreisgestaltungsmaßnahmen und der Übernahme von Mountain Valley miteiner schnell wachsenden Marke für hochwertiges Quell-, Sprudel- undaromatisiertes Wasser, sind wir gut positioniert, um unsere 2018- und2019-Ziele in Bezug auf freien Cashflow zu erreichen", so Herr Fowdenweiter.GLOBALE ENTWICKLUNG DES DRITTEN QUARTALS 2018 - AUS LAUFENDERGESCHÄFTSTÄTIGKEIT- Umsatzsteigerung um 5 % auf 609 Mio. US-Dollar (6 % ohneWechselkurseffekte und bereinigt um die Veränderung derdurchschnittlichen Kaffeekosten), was vor allem auf das guteWachstum im Segment Route Based Services zurückzuführen ist:LaufendeGeschäftstätigkeitUmsatzbrückeUmsatz 3. Quartal $ 580,92017Route Based Services +29,2Kaffee, Tee und +1,1ExtraktlösungenWechselkurseffekte(a) -3,0Veränderung der -4,3durchschnittlichenDurchlaufkosten fürRohkaffeeprodukte(b)Sonstige +5,4Umsatz 3. Quartal $ 609,32018(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.(b) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.- Der Bruttogewinn stieg um 6 % auf 311 Mio. US-Dollar, was vor allemauf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das die Umsetzung vonPreismaßnahmen im Laufe des Quartals beinhaltete, die dieallgemeinen Inflationssteigerungen milderten, die 2018 im SegmentRoute Based Services vorherrschten.- Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 23Mio. US-Dollar.- Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis proverwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar,verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und demNettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw. 0,01US-Dollar.- Das ausgewiesene EBITDA betrug 78 Mio. US-Dollar gegenüber 75 Mio.US-Dollar im Vorjahr und das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93Mio. US-Dollar. Beide wurden vor allem durch das Umsatzwachstum unddie Steigerung der Bruttomarge getragen.- Im dritten Quartal führte der Mittelfluss aus betrieblicherTätigkeit in Höhe von 78 Mio. US-Dollar abzüglich 36 Mio. US-Dollaran Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow inHöhe von 42 Mio. US-Dollar und einem bereinigten freien Cashflow inHöhe von 56 Mio. US-Dollar gegenüber einem bereinigten freienCashflow in Höhe von 13 Mio. US-Dollar im Vorjahr. SeitJahresbeginn führte der Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit inHöhe von 146 Mio. US-Dollar abzüglich 95 Mio. US-Dollar anInvestitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien Cashflow in Höhevon 51 Mio. US-Dollar und einem angepassten freien Cashflow in Höhevon 85 Mio. US-Dollar (siehe Anlage 7).ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2018 - ENTWICKLUNG DER SEGMENTERoute Based Services- Der Umsatz stieg um 7 % (7 % ohne Wechselkurseffekte) auf 424 Mio.US-Dollar. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist nachstehendaufgeführt.Route Based ServicesUmsatzbrückeUmsatz 3. Quartal 2017 $ 397,3Im Zusammenhang mit HOD Water +27,1Einzelhandel +2,8OCS +1,9Sonstige -2,6Veränderung ohne Wechselkurseffekte +29,2Wechselkurseffekte(a) -2,8Umsatz 3. Quartal 2018 $ 423,7(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.- Der Bruttogewinn stieg um 7 % auf 267 Mio. US-Dollar, was in ersterLinie auf gestiegenen Umsatz aus dem Kundenwachstum, gestiegenenKonsum und die Vorteile von Tuck-in-Akquisitionen zurückzuführenist, während unsere Preisinitiativen die im Jahr 2018vorherrschende Marktinflation erfolgreich kompensierten.- Das operative Ergebnis stieg um 27 % auf 38 Mio. US-Dollar, was vorallem auf einen Anstieg des Bruttogewinns zurückzuführen ist.Kaffee, Tee und Extraktlösungen- Der Umsatz sank um 2 % auf 140 Mio. US-Dollar (erhöht um 1 %,bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten),was auf die Weitergabe der niedrigeren Rohkaffee-Rohstoffkosten,die Veränderung des Kundenmixes und das überproportionale Wachstumdes Kaffee- und Teevolumens von 9 % im vergangenen Jahrzurückzuführen ist, als wir unseren Marktanteil erhöhten und neueKundenpipelines füllten. Der um die Veränderung derdurchschnittlichen Kosten für Kaffee bereinigte Umsatzanstieg von 1% wurde durch eine 51%ige Erhöhung des Volumens an Flüssigextraktgetrieben, die teilweise durch eine 3%ige Verringerung des Volumensan Röst- und Mahlkaffee ausgeglichen wurde.Kaffee, Tee und ExtraktlösungenUmsatzbrückeUmsatz 3. Quartal 2017 $ 143,4Kaffeevolumen -3,4Kafeepreis/-Mischung -0,6Flüssiger Kaffee und Extrakte +3,3Sonstige +1,8Veränderung ohne Veränderung der +1,1durchschnittlichenDurchlaufkostenfür RohkaffeeprodukteVeränderung der -4,3durchschnittlichenDurchlaufkosten fürRohkaffeeprodukte(a)Umsatz 3. Quartal 2018 $ 140,2(a) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.- Der Bruttogewinn betrug 35 Mio. US-Dollar gegenüber 37 Mio.US-Dollar und das operative Ergebnis 5 Mio. US-Dollar gegenüber 4Mio. US-Dollar, da der Effekt des geringeren Röst- undMahlkaffeevolumens und die Preis-/Mischungs-Verlagerung in größereSchnellrestaurants durch das Wachstum von Flüssigextrakten undgeringere SG&A-Kosten mehr als ausgeglichen wurde.AUSBLICK AUF UMSATZ UND FREIEN CASHFLOW FÜR DAS GESAMTJAHR 2018AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEITCott aktualisierte seinen geplanten konsolidierten Umsatz für dasGesamtjahr 2018 auf 2,37 Mrd. US-Dollar und schlüsselte dieErwartungen des operativen Segments mit den erwarteten Umsätzen fürdas Gesamtjahr 2018 wie folgt auf:Operatives Segments(in Milliarden US-Dollar) Umsatz 2018*Route Based Services: $ 1,61Kaffee, Tee und Extraktlösungen: $ 0,58Alle Sonstigen: $ 0,18Konsolidiert Gesamtjahr 2018: $ 2,37Aktualisierte Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 für denoperativen Cashflow von rund 245 Mio. US-Dollar mitInvestitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einembereinigten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen von115 bis 120 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- undsonstige Anpassungen) sowie zu einer Erwartung für das Gesamtjahr2019 für den operativen Cashflow von rund 265 bis 270 Mio. US-Dollarmit Investitionsausgaben von rund 120 Mio. US-Dollar führte, was zueinem bereinigten freien Cashflow von über 150 Mio. US-Dollar (ohneAkquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen des WorkingCapital) führte.Die MountainValley-Akquisitionwirdvoraussichtlich imJahr 2018 imRahmen desBetriebs von Cotteinen Umsatz vonetwa 8 - 9 Mio.US-Dollargenerieren undwurde in die obengenanntenUmsatzerwartungenfür 2018einbezogen.Mountain Valleywird dem freienCashflow aufgrunddes Zeitpunkts derÜbernahme nureinen nominalenVorteil bieten.AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMMCott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigtenAktienrückkaufprogramms im dritten Quartal rund 1,6 Mio. Aktien zueinem Durchschnittspreis von 15,40 US-Dollar zurück, was rund 24 Mio.US-Dollar entspricht.Das Rückkaufprogramm ist auf 50 Mio. US-Dollar begrenzt, hat am 7.Mai 2018 begonnen und endet am 6. Mai 2019. Cott beabsichtigt, diesesProgramm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufezu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungengünstig sind.Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegebenwerden, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunftzurückgekauft werden, sofern überhaupt, oder über den gesamtenDollarbetrag der Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden.Cott kann den Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltungder geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen desAktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden eingezogen.TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2018Die Cott Corporation wird heute, am 8. November 2018, um 10:00 UhrET (US-Ostküstenzeit), eine Telefonkonferenz veranstalten, um dieErgebnisse des dritten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lautenwie folgt:Nordamerika: (888) 231-8191International: (647) 427-7450Konferenz-Kennnummer: 7586828Ein Live-Audio-Webcast wird auf der Website von Cott unterhttp://www.cott.com/ verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wirdaufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations aufder Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltungarchiviert.INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATIONCott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee,Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasiertennationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus-und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es einführendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen,Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. UnserePlattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen inNordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenenVertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern undDistributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte,Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändlersowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.Nicht-GAAP-konforme KennzahlenZur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermitteltenFinanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konformeKennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekteund die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee aus, umdie Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cottzu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA aufglobaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrundeliegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepasstenFinanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet,ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzendenInformationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihrVerständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott undder Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänztCott seine Berichterstattung über Mittelzu- und -abflüsse desCashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der fortgeführtenGeschäftsbereiche, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zuSachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschließen undum Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung desNettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertragmit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung desbereinigten freien Cashflows, das nach Ansicht der Geschäftsleitungnützliche Informationen für Investoren liefert, um unsere Leistung zubeurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zuvergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienenund strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionenin unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen,der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Dievorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werdenzusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cottveröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz fürdiesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieserErgebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlendie Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider undkönnen sich von diesen unterscheiden und daher nicht mit ähnlichbenannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein.Safe-Harbor-ErklärungDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen imSinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21Edes Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen derGeschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen,Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durchCott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärenteRisiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihewichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichtetenAussage abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf dieAnzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammszurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischenPrioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends undErgebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freienCashflow 2018) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Diezukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellenPläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitungist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibtkeine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilungbeschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, inden Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren;Schwankungen der Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegeneKosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solchesteigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise aufunser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäfterfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen vonAkquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen,vollständig zu nutzen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhangmit der Refresco-Transaktion; unsere Fähigkeit, die Umsatz- undKostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund vonIntegrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zurealisieren; die begrenzte Natur unserer Entschädigungsrechte imRahmen unserer jüngsten Übernahmevereinbarungen; unser Risiko fürimmaterielle Vermögenswerte; Währungsschwankungen, die den Umtauschzwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischen Dollar undanderen Währungen; sowie der Umtausch zwischen britischem Pfund undEuro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstigeVereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferantenaufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen ausunseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiterenErhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, dieEinhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unserenSchuldverträgen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsereKreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicherVerbindlichkeiten zur Finanzierung unserer jüngsten Akquisitionen;die Auswirkungen globaler finanzieller Ereignisse auf unsereFinanzergebnisse; Bonitätsveränderungen; unsere Fähigkeit, dieerwarteten Kosteneinsparungen und/oder operativenEffizienzsteigerungen aus unseren Restrukturierungsaktivitätenvollständig zu realisieren; jede Produktionsstörung in unserenProduktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unserenWasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistigesEigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- undSicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, diedurch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftungund Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren;Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wirtätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und dieAuswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler,regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcherpolitischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher undwettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementeinzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsereTarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern;Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, dievertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oderandere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmensicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividendeaufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen undRisiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitätenangemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung vonGesetzen und Vorschriften lösen, u a. dem U.S. Foreign CorruptPractices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhteSteuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denenwir tätig sind; unsere Fähigkeit, Steuerattribute zum Ausgleichzukünftiger steuerpflichtiger Erträge zu nutzen; und die Auswirkungendes Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungenund den effektiven Steuersatz.Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. DieLeser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig aufzukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrerVeröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, dieverschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zuberücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht(Annual Report) von Cotts auf Formblatt 10-K und seinenQuartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen beiden Wertpapierkommissionen enthalten sind. Cott verpflichtet sichnicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oderzukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es seidenn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.Website: http://www.cott.com/COTT CORPORATION ANLAGEKONSOLIDIERTE GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG(in MillionenUS-Dollar, außerAktienbeträge undBeträge pro Aktie,US-GAAP)UngeprüftDrei Monate Neun Monatezum zum29. 30. 29. 30.September2018 September2017 September2018 September2017Umsätze, netto $ 609,3 $ 580,9 $ 1.773,7 $ 1.698,4Umsatzkosten 298,8 288,1 888,3 849,7Bruttogewinn 310,5 292,8 885,4 848,7Vertriebs-, 279,9 263,2 816,2 778,2Verwaltungs- undsonstige KostenVerlust (Gewinn) aus 1,2 (0,4) 3,8 4,8dem Abgang vonSachanlagen, nettoAkquisitions- und 1,6 7,7 10,8 21,7IntegrationskostenBetriebsergebnis 27,8 22,3 54,6 44,0Sonstige Erträge, (0,6) (3,4) (33,0) (6,0)nettoZinsaufwand, netto 18,9 23,2 58,3 62,1Gewinn (Verlust) aus 9,5 2,5 29,3 (12,1)laufenderGeschäftstätigkeit vorErtragsteuernErtragssteueraufwand 1,0 0,9 4,0 1,0Nettogewinn (-verlust) $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)aus laufenderGeschäftstätigkeitNettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0aufgegebenerGeschäftstätigkeit,nach ErtragsteuernNettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)Abzüglich: Auf - 2,1 0,6 6,4MinderheitsanteileentfallenderJahresüberschuss -aufgegebeneGeschäftstätigkeitNettogewinn $ 10,0 $ 42,5 $ 382,2 $ (18,5)(-verlust), der derCott Corporationzuzurechnen istNettogewinn (-verlust)pro Stammaktie, derder Cott Corporationzuzurechnen istUnverwässert:Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)GeschäftstätigkeitNicht fortgeführte $ 0,01 $ 0,29 $ 2,56 $ (0,04)GeschäftstätigkeitNettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,74 $ (0,13)Verwässert:Laufende $ 0,06 $ 0,01 $ 0,18 $ (0,09)GeschäftstätigkeitNicht fortgeführte $ 0,01 $ 0,29 $ 2,51 $ (0,04)GeschäftstätigkeitNettogewinn (-verlust) $ 0,07 $ 0,30 $ 2,69 $ (0,13)GewichtetedurchschnittlicheAnzahl derausstehendenStammaktien (inTausend)Unverwässert 138.787 139.205 139.503 138.980Verwässert 141.176 141.003 141.963 138.980Dividendenausschüttung $ 0,06 $ 0,06 $ 0,18 $ 0,18je StammaktieCOTT CORPORATION ANLAGE 2KONSOLIDIERTE BILANZEN(in Millionen US-Dollar,außer Aktienbeträge,US-GAAP)Ungeprüft29. 30.September Dezember2018 2017AKTIVAUmlaufvermögenBarbestand und $ 175,7 $ 91,9zahlungswirksame MittelForderungen aus 331,9 285,0Lieferungen undLeistungen, abzüglichWertberichtigungen in Höhevon 9,4 USD (7,8 USD zum30. Dezember 2017)Vorräte 136,6 127,6Aktive 29,7 20,7Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesUmlaufvermögenUmlaufvermögen aus nicht - 408,7fortgeführterGeschäftstätigkeitUmlaufvermögen gesamt 673,9 933,9Sachanlagen, netto 591,5 584,2Goodwill 1.129,1 1.104,7Immaterielle 732,4 751,1Vermögenswerte, nettoAktive latente Steuern 1,4 2,3Sonstiges langfristiges 31,8 39,4Vermögen, nettoLangfristiges Vermögen aus - 677,5nicht fortgeführterGeschäftstätigkeitSumme Aktiva $ 3.160,1 $ 4.093,1PASSIVA UND AKTIENKAPITALKurzfristigeVerbindlichkeitenKurzfristige Darlehen 9,0 -Kurzfristige Darlehen, die - 220,3im Rahmen der Veräußerungzurückgezahlt oder getilgtwerden müssenKurzfristige Fälligkeiten 3,1 5,1bei langfristigenVerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus 463,4 412,9Lieferungen und Leistungenund passiveRechnungsabgrenzungenKurzfristige - 295,1Verbindlichkeiten ausnicht fortgeführterGeschäftstätigkeitSumme Kurzfristige 475,5 933,4VerbindlichkeitenLangfristige 1.262,9 1.542,6VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten, die im - 519,0Rahmen der Veräußerungzurückgezahlt oder getilgtwerden müssenPassive latente Steuern 132,8 98,4Sonstige langfristige 74,8 68,2VerbindlichkeitenLangfristige - 45,8Verbindlichkeiten ausnicht fortgeführterGeschäftstätigkeitSumme Passiva 1.946,0 3.207,4AktienkapitalStammaktien ohne Nennwert 911,3 917,1- 138.105.592 (30.Dezember 2017 -139.488.805) ausgegebeneAktienKapitalrücklage 72,7 69,1Gewinnrücklagen 321,2 (12,2)(Bilanzverlust)Kumulierter sonstiger (91,1) (94,4)umfassender VerlustGesamt-Aktienkapital der 1.214,1 879,6Cott CorporationMinderheitenanteile - 6,1Gesamt-Aktienkapital 1.214,1 885,7Summe Passiva und $ 3.160,1 $ 4.093,1AktienkapitalCOTT CORPORATION ANLAGE 3KONSOLIDIERTEKAPITALFLUSSRECHNUNG(in Milliarden US-Dollar,U.S. GAAP)UngeprüftDrei Monate Neun Monatezum zum29. 30. 29. 30.September2018 September2017 September2018 September2017Cashflow aus laufenderGeschäftstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereiche:Nettogewinn (-verlust) $ 10,0 $ 44,6 $ 382,8 $ (12,1)Nettogewinn aus 1,5 43,0 357,5 1,0aufgegebenerGeschäftstätigkeit, nachErtragsteuernNettogewinn (-verlust) aus $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)laufenderGeschäftstätigkeitAnpassungen zurÜberleitung desJahresüberschusses(-fehlbetrags) auslaufenderGeschäftstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereiche:Abschreibungen und 49,6 49,4 145,7 141,8WertberichtigungenAbschreibungen von 0,9 0,6 2,6 1,4FinanzierungskostenAbschreibungen auf - (1,1) (0,4) (3,9)AnleiheprämienAktienbasierte 6,8 2,1 14,6 11,1Vergütungsaufwendungen(Leistungs-)Rückstellung 0,1 (3,1) 2,8 1,4für latente ErtragsteuernVerlust (Gewinn) aus - (0,4) 0,3 (1,9)Rohstoffabsicherung, nettoGewinn aus - - (6,0) -GeschäftsveräußerungenGewinn aus der - - (7,1) (1,5)SchuldentilgungVerlust (Gewinn) aus dem 1,2 (0,4) 3,8 4,8Abgang von Sachanlagen,nettoSonstige nicht 0,8 (8,4) (1,3) (13,2)zahlungswirksame PostenVeränderung der operativenVermögenswerte undVerbindlichkeiten,bereinigt umAkquisitionen:Forderungen aus (21,8) (16,4) (41,0) (36,7)Lieferungen und LeistungenVorräte 4,3 (4,9) (9,4) (14,5)Rechnungsabgrenzungsposten (0,8) 2,5 (7,4) (0,3)und sonstige kurzfristigeVermögenswerteSonstige Vermögenswerte 0,2 0,7 1,4 4,8Verbindlichkeiten aus 28,4 24,0 22,2 58,5Lieferungen und Leistungenund Rückstellungen sowiesonstige VerbindlichkeitenMittelzufluss aus 78,2 46,2 146,1 138,7laufenderGeschäftstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereicheCashflow ausInvestitionstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereiche:Akquisitionen, abzüglich (0,4) (3,4) (67,0) (33,4)erhaltener liquider MittelZugänge zum (36,3) (38,2) (95,0) (97,1)SachanlagevermögenZugänge zu den (2,7) (3,4) (6,9) (6,0)immateriellenVermögenswertenErlöse aus dem Verkauf von 0,8 3,1 3,7 6,0SachanlagenErlöse aus dem Verkauf von - - 12,8 -Geschäftsaktivitäten,abzüglich der verkauftenliquiden MittelErlöse aus dem Verkauf von 7,9 - 7,9 -BeteiligungspapierenSonstige 0,1 0,5 0,4 0,9InvestitionstätigkeitMittelabfluss aus (30,6) (41,4) (144,1) (129,6)Investitionstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereicheCashflow ausFinanzierungstätigkeit auslaufendenderGeschäftstätigkeitTilgung von langfristigen (0,2) (0,3) (263,5) (101,9)VerbindlichkeitenAusgabe von langfristigen - - - 750,0VerbindlichkeitenFinanzschulden unter 0,4 - 1,4 -asset-basiertenKreditgeschäften (ABL)Zahlungen unter (0,4) - (1,4) -asset-basiertenKreditgeschäften (ABL)Prämien und Kosten bei - - (12,5) (7,7)Tilgung langfristigerVerbindlichkeitenAusgabe von Stammaktien 1,8 2,1 6,0 2,9Zurückgekaufte und (24,4) (0,1) (46,1) (1,9)eingezogene StammaktienFinanzierungskosten - - (1,5) (11,1)An die Stammaktionäre (8,3) (8,4) (25,1) (25,1)gezahlte DividendenNachträgliche - - (2,8) -Kaufpreisleistung fürAkquisitionenSonstige 1,9 - 4,0 0,5FinanzierungstätigkeitMittelzufluss (-abfluss) (29,2) (6,7) (341,5) 605,7aus derFinanzierungstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereicheCashflows aus nichtfortgeführterGeschäftstätigkeit:Geschäftstätigkeit der (5,6) 47,4 (93,6) 56,1nicht fortgeführtenGeschäftsbereicheInvestitionstätigkeit der - (13,3) 1.228,6 (36,7)nicht fortgeführtenGeschäftsbereicheFinanzierungstätigkeit der - (9,2) (769,7) (610,5)nicht fortgeführtenGeschäftsbereicheMittelzufluss (-abfluss) (5,6) 24,9 365,3 (591,1)aus derFinanzierungstätigkeit dernicht fortgeführtenGeschäftsbereicheEinfluss von 0,5 2,0 (8,0) 6,4Wechselkursänderungen aufden FinanzmittelbestandNettozunahme des 13,3 25,0 17,8 30,1Barbestands, derzahlungswirksamen Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkungBarbestand und 162,4 123,2 157,9 118,1zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung,Beginn desBerichtszeitraumsBarbestand und 175,7 148,2 175,7 148,2zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung,Ende des BerichtszeitraumsBarbestand und - 66,2 - 66,2zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung dernicht fortgeführtenGeschäftsbereiche, Endedes BerichtszeitraumsBarbestand und $ 175,7 $ 82,0 $ 175,7 $ 82,0zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung auslaufenderGeschäftstätigkeit, Endedes BerichtszeitraumsCOTT CORPORATION ANLAGESEGMENTINFORMATIONEN(in MilliardenUS-Dollar, U.S.GAAP)UngeprüftDrei Monate zum 29.September 2018(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen SummeUS-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen SonstigenUmsätze, nettoLieferung von $ 271,1 $ - $ - $ - $ 271,1abgefülltem Wasserfür Haushalte undBürosKaffee- und 45,4 113,0 0,9 (1,4) 157,9Tee-DienstleistungenEinzelhandel 61,3 - 16,9 (0,3) 77,9Sonstige 45,9 27,2 29,3 - 102,4Summe $ 423,7 $ 140,2 $ 47,1 $ (1,7) $ 609,3Bruttogewinn $ 267,4 $ 35,4 $ 7,7 $ - $ 310,5Bruttomarge in % 63,1 % 25,2 % 16,3 % - 51,0 %Betriebsgewinn $ 37,5 $ 5,0 $ (14,7) $ - $ 27,8(-verlust):Abschreibungen und $ 41,9 $ 5,8 $ 1,9 $ - $ 49,6WertberichtigungenDrei Monate zum 30.September 2017(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen SummeUS-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen SonstigenUmsätze, nettoLieferung von $ 252,5 $ - - - 252,5abgefülltem Wasserfür Haushalte undBürosKaffee- und 44,2 120,9 0,7 - 165,8Tee-DienstleistungenEinzelhandel 58,6 - 11,7 - 70,3Sonstige 42,0 22,5 27,8 - 92,3Summe $ 397,3 $ 143,4 $ 40,2 $ - $ 580,9Bruttogewinn (a) $ 249,2 $ 36,8 $ 6,8 $ - $ 292,8Bruttomarge in % 62,7 % 25,7 % 16,9 % - 50,4 %Betriebsgewinn $ 29,6 $ 3,5 $ (10,8) $ - $ 22,3(-verlust):Abschreibungen und $ 41,7 $ 6,0 $ 1,7 $ - $ 49,4WertberichtigungenNeun Monate zum 29.September 2018(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen SummeUS-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen SonstigenUmsätze, nettoLieferung von $ 759,5 $ - $ - $ - $ 759,5abgefülltem Wasserfür Haushalte undBürosKaffee- und 139,8 349,0 2,5 (3,9) 487,4Tee-DienstleistungenEinzelhandel 177,1 - 49,1 (0,3) 225,9Sonstige 131,0 82,8 87,2 (0,1) 300,9Summe $ 1.207,4 $ 431,8 $ 138,8 $ (4,3) $ 1.773,7Bruttogewinn (a) $ 752,8 $ 111,5 $ 21,1 $ - $ 885,4Bruttomarge in % 62,3 % 25,8 % 15,2 % - 49,9 %Betriebsgewinn $ 77,6 $ 12,3 $ (35,3) $ - $ 54,6(-verlust):Abschreibungen und $ 122,8 $ 17,2 $ 5,7 $ - $ 145,7WertberichtigungenNeun Monate zum 30.September 2017(in Millionen Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen SummeUS-Dollar) BasedServices undExtraktlösungen SonstigenUmsätze, nettoLieferung von $ 715,5 $ - $ - $ - $ 715,5abgefülltem Wasserfür Haushalte undBürosKaffee- und 134,9 369,6 2,0 - 506,5Tee-DienstleistungenEinzelhandel 165,7 - 33,9 - 199,6Sonstige 118,8 70,6 87,4 - 276,8Summe $ 1.134,9 $ 440,2 $ 123,3 $ - $ 1.698,4Bruttogewinn (a) $ 710,9 $ 117,9 $ 19,9 $ - $ 848,7Bruttomarge in % 62,6 % 26,8 % 16,1 % - 50,0 %Betriebsgewinn $ 61,9 $ 13,1 $ (31,0) $ - $ 44,0(-verlust):Abschreibungen und $ 119,1 $ 17,2 $ 5,5 $ - $ 141,8Wertberichtigungen(a) BeinhaltetVerkäufe vonKonzentraten anverbundeneUnternehmen anaufgegebeneGeschäftsbereiche.COTT CORPORATION ANLAGEERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- AUFTEILUNG DERUMSATZE NACHBERICHTSSEGMENTUngeprüft(in Millionen Drei MonateUS-Dollar, außer zum 29.Prozentangaben) September2018Route Kaffee, Tee Alle Eliminierungen CottBasedServices undExtraktlösungen Sonstigen (a)Umsatzveränderung $ 26,4 $ (3,2) $ 6,9 $ (1,7) $ 28,4Wechselkurseffekte $ 2,8 $ - $ 0,2 $ - $ 3,0(b)Veränderung ohne $ 29,2 $ (3,2) $ 7,1 $ (1,7) $ 31,4WechselkurseffekteUmsatzveränderung 6,6 % (2,2) % 17,2 % 100,0 % 4,9in Prozent %Umsatzveränderung 7,3 % (2,2) % 17,7 % 100,0 % 5,4in Prozent ohne %Wechselkurseffekte(a) Cott erfasstdie folgendenBerichtssegmente:Route BasedServices, Kaffee,Tee undExtraktlösungenund AlleSonstigen.(b)Wechselkurseffektesind die Differenzzwischen demUmsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desaktuellenBerichtszeitraumsumgerechnet wird,und dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desvorherigenBerichtszeitraumsumgerechnet wird.COTT CORPORATION ANLAGE 6ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN- NICHT-GAAP-KONFORM -ERGEBNIS VOR ZINSEN,STEUERN UNDABSCHREIBUNGEN(EBITDA)(in Millionen US-Dollar)UngeprüftDrei Monate Neun Monatezum zum29. 30. 29. 30.September2018 September2017 September2018 September2017Nettogewinn (-verlust) $ 8,5 $ 1,6 $ 25,3 $ (13,1)aus laufenderGeschäftstätigkeitZinsaufwand, netto 18,9 23,2 58,3 62,1Ertragssteueraufwand 1,0 0,9 4,0 1,0Abschreibungen und 49,6 49,4 145,7 141,8WertberichtigungenEBITDA $ 78,0 $ 75,1 $ 233,3 $ 191,8Akquisitions- und 1,6 7,7 10,8 21,7Integrationskosten (a),(b), (c)Aktienbasierte 10,2 1,9 16,2 8,7Vergütungsaufwendungen(d)Verlust (Gewinn) aus - (0,4) 0,3 (1,9)Rohstoffabsicherung,netto (e)Fremdwährungs- und 0,4 (0,2) (10,8) (1,1)sonstige Verluste(Gewinne), netto (f)Verlust aus dem Abgang 1,2 - 3,8 5,7von Sachanlagen, netto(g)Gewinn aus der Tilgung - - (7,1) (1,5)langfristigerVerbindlichkeiten (h)Veräußerungsgewinn (i) - - (6,0) -Sonstige Anpassungen, 1,4 (0,2) (0,4) 1,8netto (b), (j)Bereinigtes EBITDA $ 92,8 $ 83,9 $ 240,1 $ 225,2(a) Beinhaltet eineReduzierung deraktienbasiertenVergütungsaufwendungen um3,4 Mio. USD bzw. 1,6Mio. USD für die am 29.September 2018 endendendrei bzw. neun Monate imZusammenhang mit dengewährten Prämien imRahmen der Übernahmeunserer S&D- undEden-Geschäfte und einerErhöhung deraktienbasiertenVergütungsaufwendungen um0,2 Mio. USD bzw. 2,4Mio. USD für die am 30.September 2017 endendendrei bzw. neun Monate imZusammenhang mit dengewährten Prämien imRahmen der Übernahmeunserer S&D- undEden-Geschäfte.(b) Mit der Anwendung deraktualisiertenRechnungslegungsstandardsvom Juli 2017,"Compensation-RetirementBenefits (Topic 715)",wurde der zuvor in denAkquisitions- undIntegrationskostenerfasste Gewinn aus derKürzung von Pensionen inHöhe von 4,5 Mio. USD fürdie drei und neun Monatebis zum 30. September2017 umgegliedert undunter SonstigeAnpassungen, nettoausgewiesen . DieseUmgliederung hatte keinenEinfluss auf dasbereinigte EBITDA für diedrei und neun Monate biszum 30. September 2017.Drei Monate Neun Monatezum zum29. 30. 29. 30.September2018 September2017 September2018 September2017(ungeprüft) (ungeprüft)(c) Akquisitions- und Akquisitions- und $ 1,6 $ 7,7 $ 10,8 $ 21,7Integrationskosten Integrationskosten(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 10,2 1,9 16,2 8,7Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- undsonstige Kosten(e) Verlust (Gewinn) Umsatzkosten - (0,4) 0,3 (1,9)ausRohstoffabsicherung,netto(f) Fremdwährungs- und Sonstige Erträge, 0,4 (0,2) (10,8) (1,1)sonstige Verluste netto(Gewinne), netto(g) Verlust aus dem Verlust aus dem 1,2 - 3,8 5,7Abgang von Abgang vonSachanlagen, netto Sachanlagen, netto(h) Gewinn aus der Sonstige Erträge, - - (7,1) (1,5)Tilgung langfristiger nettoVerbindlichkeiten(i) Veräußerungsgewinn Sonstige Erträge, - - (6,0) -netto(j) Sonstige Sonstige Erträge, - (3,0) (6,6) (3,0)Anpassungen, netto nettoVertriebs-, 1,3 2,8 4,9 4,8Verwaltungs- undsonstige KostenUmsatzkosten 0,1 - 1,3 -COTT CORPORATION ANLAGE 7ZUSÄTZLICHEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM -FREIER CASHFLOW UNDBEREINIGTER FREIERCASHFLOW(in Millionen US-Dollar)UngeprüftDreiMonatezum29. 30.September September2018 2017Mittelzufluss aus $ 78,2 $ 46,2laufenderGeschäftstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereicheAbzüglich: Zugänge zum (36,3) (38,2)SachanlagevermögenFreier Cashflow $ 41,9 $ 8,0Plus:Betriebliche 3,1 4,6Akquisitions- undIntegrationskostenAnpassung des Working 2,6 -Capital - RefrescoKonzentrat-Liefervertrag(a)Zusätzliche Erlöse aus 7,9 -dem Primo-Rahmenvertrag(b)Bereinigter freier $ 55,5 $ 12,6CashflowNeunMonatezum29. 30.September September2018 2017Mittelzufluss aus $ 146,1 $ 138,7laufenderGeschäftstätigkeit derfortgeführtenGeschäftsbereicheAbzüglich: Zugänge zum (95,0) (97,1)SachanlagevermögenFreier Cashflow $ 51,1 $ 41,6Plus:Betriebliche 12,5 16,9Akquisitions- undIntegrationskostenAnpassung des Working 13,7 -Capital - RefrescoKonzentrat-Liefervertrag(a)Zusätzliche Erlöse aus 7,9 -dem Primo-Rahmenvertrag(b)Bereinigter freier $ 85,2 $ 58,5Cashflow(a) Erhöhung des WorkingCapital verbunden mitdemKonzentrat-Liefervertragmit Refresco imZusammenhang mit derTransaktion.(b) Das Unternehmenerhielt Optionsscheineim Zusammenhang mitunserem Betriebsvertrag2014 mit der Primo WaterCorporation.COTT CORPORATION ANLAGE 8UNDBERICHTSSEGMENTKAFFEE, TEE UNDEXTRAKTLÖSUNGENERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- AUFTEILUNG DERUMSÄTZE(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftCott (a) Kaffee, Tee undExtraktlösungenDrei Monate Drei Monate zumzum29. 30. 29. 30.September2018 September2017 September2018 September2017Umsätze, netto $ 609,3 $ 580,9 $ 140,2 $ 143,4Umsatzveränderung $ 28,4 $ (3,2)Umsatzveränderung 4,9 % (2,2) %in ProzentWechselkurseffekte $ 3,0 $ -(b)Auswirkungen der $ 4,3 $ 4,3Änderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffee (c)Veränderung ohne $ 35,7 $ 1,1Wechselkurseffekteund Auswirkungender Änderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffeeProzentuale 6,1 % 0,8 %UmsatzveränderungohneWechselkurseffekteund Auswirkungender Änderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffee(a) Cott erfasstdie folgendenBerichtssegmente:Route BasedServices, Kaffee,Tee undExtraktlösungenund AlleSonstigen.(b)Wechselkurseffektesind die Differenzzwischen demUmsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desaktuellenBerichtszeitraumsumgerechnet wird,und dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desvorherigenBerichtszeitraumsumgerechnet wird.(c) DieAuswirkungen derÄnderung derdurchschnittlichenKosten fürRohkaffee stellendie Differenzzwischen dendurchschnittlichenKosten pro PfundRohkaffee imlaufendenBerichtszeitraumund dendurchschnittlichenKosten pro PfundRohkaffee in desvorigenBerichtszeitraumsdar, multipliziertmit den imlaufendenBerichtszeitraumverkauften PfundKaffee.Jarrod Langhans, Investor Relations, Tel: (813) 313-1732,Investorrelations@cott.comOriginal-Content von: Cott Corporation, übermittelt durch news aktuell