Cott gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 bekannt

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche deszweiten Quartals 2019 auf das zweite Quartal 2018; alle Angabenlauten in US-Dollar.)Toronto, Ontario, und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - - Die CottCorporation (NYSE:COT; TSX:BCB) hat heute ihre Ergebnisse des zweitenQuartals 2019, das am 29. Juni 2019 zu Ende gegangen ist, bekanntgegeben."Wir sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beimUmsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben.Unsere Geschäftsbereiche Route Based Services und Kaffee, Tee undExtraktlösungen haben in dem Quartal 6 Prozent zum bereinigtenUmsatzwachstum beigetragen. Darüber hinaus hat das gesamtenUnternehmen seinen Beitrag zum Wachstum des bereinigten EBITDAgeleistet", so Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. "Wasden Ausblick für 2019 und 2020 betrifft und ebenso im Hinblick aufunsere Fähigkeit, auch auf lange Sicht für den Shareholder Value zusorgen, bleiben wir weiterhin zuversichtlich", führte Harringtonweiter aus.GLOBALE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL 2019- Die Umsätze bewegten sich auf gleichem Niveau und lagen bei rund604 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohneWechselkurseffekte, die Veräußerung des Geschäftsbereichs CottBeverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten fürKaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in denBerichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee undExtraktlösungen sowie durch die positiven Effekte vonAkquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angabenfür das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmentenfindet sich in den Tabellen weiter unten:KonsolidierteUmsatzbrücke ?%Umsatz 2. Quartal $ 603,62018Veräußerter -21,9GeschäftsbereichCott Beverages LLCBereinigter Umsatz $ 581,72. Quartal 2018Route Based +24,1ServicesKaffee, Tee und +8,6ExtraktlösungenVeränderung vor +32,7 6%AnpassungWechselkurseffekte -6,2(a)Veränderung der -4,1durchschnittlichenDurchlaufkostenfürRohkaffeeprodukteUmsatz 2. Quartal $ 604,12019(a) Siehe Anlage 5für Details nachBerichtssegmenten- Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 313 Millionen US-Dollar (5Prozent ohne den veräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC).Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 49,9 Prozent zuvor. OhneCott Beverages LLC, das am 8. Februar 2019 verkauft worden war,stieg der prozentuale Anteil der Bruttogewinnmarge beim Umsatz um50 Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 51,3 Prozent zuvor.Angetrieben wurde dies vor allem durch eine verbesserte operativeHebelwirkung in den einzelnen Geschäftsbereichen, was teilweisedurch ungünstige Wechselkurse abgeschwächt wurde.- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) stiegen vonzuvor 275 Millionen US-Dollar auf 284 Millionen US-Dollar. Gründehierfür waren der Zukauf von Mountain Valley und auch dieallgemeine Inflation (die durch Maßnahmen bei der Preisgestaltungaufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch den Verkaufvon Cott Beverages LLC und einen positiven Wechselkurseffektabgeschwächt wurde.- Die sonstigen Einnahmen lagen bei 2 Millionen US-Dollar, imVergleich zu 12 Millionen US-Dollar zuvor, was teilweise auf denGewinn im Vorjahr durch den Verkauf von PolyCycle zurückzuführenist.- Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag jeverwässerter Aktie lag bei 4 Millionen US-Dollar bzw. 0,03US-Dollar. Zuvor lag der Nettoertrag bzw. der Nettoertrag jeverwässerter Aktie bei 12 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar.Das bereinigte EBITDA lag bei 84 Millionen US-Dollar gegenüber 81Millionen US-Dollar zuvor. Hier gab es teilweise eine Abschwächungbeim Umsatzwachstum und der daraus resultierenden operativenHebelwirkung durch negative Wechselkurseffekte.- Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 12Millionen US-Dollar zur Verfügung und 28 Millionen US-Dollar wurdenfür Investitionen aufgewendet, was zu einem Minus von (16)Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. einem Minus von (12)Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte(bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleichdazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr aufgrund desTimings beim Umlaufvermögen ein Plus von 12 Millionen US-Dollaraus.ENTWICKLUNG IN DEN BERICHTSSEGMENTEN IM ZWEITEN QUARTAL 2019Route Based Services- Die Umsätze hier stiegen um 4 Prozent (6 Prozent ohneWechselkurseffekte) auf 456 Millionen US-Dollar, was auf dasorganische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser fürPrivathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, "HOD Water")zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetriebenwurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam nochdas Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierteZusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.Route Based ServicesUmsatzbrücke ?%Umsatz 2. Quartal 2018 $ 437,7Im Zusammenhang mit HOD Water +15,7Kundenwachstum/Volumen +6,4Preis/Mix +5,7Mountain Valley HOD Water +3,6Andere +8,4Veränderung ohne Wechselkurseffekte +24,1 6%Wechselkurseffekte -6,2Umsatz 2. Quartal 2019 $ 455,6 4%- Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 272 Millionen US-Dollar.Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der prozentualeAnteil des Umsatzes am Bruttogewinn war mit 59,6 Prozent ehergering.- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 229Millionen US-Dollar auf 238 Millionen US-Dollar. Hier lagen dieGründe vor allem beim Zukauf von Mountain Valley sowie bei derallgemeinen Inflation (die durch Maßnahmen bei der Preisgestaltungaufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch einenpositiven Wechselkurseffekt abgeschwächt wurde. Der prozentualeAnteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- undGemeinkosten blieb mit 52,2 Prozent nahezu unverändert (sieheAnlage 4).- Der Betriebsertrag stieg um 5 Prozent auf 29 Millionen US-Dollargegenüber 28 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigteEBITDA um 3 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar stieg, im Vergleichzu 78 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damitzusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durcheinen negativen Wechselkurseffekt abgeschwächt.Kaffee, Tee und Extraktlösungen- Der Umsatz hier stieg um 3 Prozent (6 Prozent bereinigt um dieVeränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 150Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durchein Wachstum um 3 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 24Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten, wasteilweise durch den harten Preiskampf auf dem Markt für Röst- undMahlkaffee für unterwegs geschmälert wurde. Eine detaillierteZusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.Kaffee, Tee undExtraktlösungenUmsatzbrücke ?%Umsatz 2. Quartal $ 145,52018Kaffeevolumen +2,8Kaffeepreis/-Mix +2,5Flüssiger Kaffee +2,7und ExtrakteAndere +0,6Veränderung ohne +8,6 6%die VeränderungderdurchschnittlichenDurchlaufkostenfürRohkaffeeprodukteVeränderung der -4,1durchschnittlichenDurchlaufkostenfürRohkaffeeprodukteUmsatz 2. Quartal $ 150,0 3%2019- Der Bruttogewinn lag bei 42 Millionen US-Dollar gegenüber 37Millionen US-Dollar zuvor und die Bruttomarge vom Umsatz stiegprozentual auf 27,7 Prozent gegenüber 25,7 Prozent zuvor. In ersterLinie geht dies auf die Hebelwirkung durch größere Volumina zurück,die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.- Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 39Millionen US-Dollar gegenüber 34 Millionen US-Dollar zuvor.Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- undbetriebliche Kosten, die für größere Volumina und ein höheresUmsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.- Der Betriebsertrag und das bereinigte EBITDA erreichten in etwa dasgleiche Niveau und lagen bei 3 Millionen US-Dollar bzw. 9 MillionenUS-Dollar gering aus. Hier wurde das Wachstum beim Volumen, das dieHebelwirkung verstärken und den Bruttogewinn steigern konnte, durchgestiegenen Vertriebs- und betrieblichen Kosten im Zusammenhang mitdem gesteigerten Volumen wieder abgeschwächt.AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIENCASHFLOW, WECHSELKURSEFFEKTE UND KOSTEN FÜR KAFFEEPRODUKTECott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatzjenseits von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freienCashflow von über 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommenAkquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten).Diese Zielvorgaben berücksichtigen den Verkauf des GeschäftsbereichsCott Beverages LLC, der mehr als 80 Millionen US-Dollar zumJahresumsatz beitrug, sowie erwartete negative Wechselkurseffekte vonungefähr 1 Prozent auf das konsolidierte Gesamtjahresergebnis undeinen zwischen 0,5 Prozent und 1 Prozent geringeren konsolidiertenUmsatz, wobei hier auf das Gesamtjahr gerechnet geringere Kosten beimWarenverkauf zu Buche schlagen, weil die Kosten auf dem Markt fürRohkaffeeprodukte im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 weitergesunken sind.AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMMCott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigtenAktienrückkaufprogramms im zweiten Quartal rund 1,4 Millionen Aktienzu einem Durchschnittspreis von 13,92 US-Dollar zurück, was rund 20Millionen US-Dollar entspricht.Der Vorstand von Cott genehmigte ein über 12 Monate laufendesAktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 50 MillionenUS-Dollar, das am 14. Dezember 2018 gestartet wurde. Hiermit wurdedas damals bestehende Programm ersetzt, das am 6. Mai 2019 hätteenden sollen. Cott hat sämtliche zur Verfügung stehenden Mitteldieses Programms eingesetzt und wird auch weiterhin dieMarktbedingungen auf die Möglichkeit hin beobachten, in der Zukunftein ähnliches Programm aufzusetzen. Die im Rahmen desAktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden nachträglicheingezogen.TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2019Die Cott Corporation wird heute, am 8. August 2019, um 10.00 UhrET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um dieErgebnisse des zweiten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lautenwie folgt:Nordamerika: (888) 231-8191International: (647) 427-7450Konferenz-Kennnummer: 2096439Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf derWebsite von Cott unter http://www.cott.com zur Verfügung gestellt.Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im BereichInvestor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochennach der Veranstaltung archiviert.INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATIONCott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee,Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasiertennationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus-und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es einführendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen,Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. UnserePlattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen inNordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenenVertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern undDistributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte,Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändlersowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.Nicht-GAAP-konforme KennzahlenZur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermitteltenFinanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konformeKennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekteund die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowieandere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um dieAuswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zutrennen. Cott schließt beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus demveräußerten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um dieAuswirkungen der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs von denBetriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA unddas bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um dieAuswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zutrennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für dasManagement seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitungder Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren fürihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegendenGeschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managementsnützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattungüber Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten derfortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäß GAAP ermittelt wurden, umZugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung desfreien Cashflows auszuschließen und um zahlungswirksame Akquisitions-und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens imZusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andereMittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflowsauszuschließen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert diesnützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zubeurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zuvergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienenund strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionenin unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen,der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Dievorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werdenzusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cottveröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz fürdiesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieserErgebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlendie Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider undkönnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmenunterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.Safe-Harbor-ErklärungDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen imSinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21Edes Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen derGeschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen,Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durchCott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärenteRisiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihewichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichtetenAussage abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf dieAnzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammszurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischenPrioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends undErgebnisse (einschließlich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freienCashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Diezukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellenPläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitungist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibtkeine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilungbeschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, inden Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren;schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten anunsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kostenund die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumenabzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen;unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oderanderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständigauszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mitunseren jüngsten Veräußerungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- undKostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund vonIntegrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zurealisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellenVermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischenUS-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar und anderenWährungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euronegativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstigeVereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferantenaufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen ausunseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiterenErhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, dieEinhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unserenSchuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, dieunsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicherVerbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; dieAuswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderennegativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsereGeschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unserenProduktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unserenWasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistigesEigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- undSicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, diedurch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftungund Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren;Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wirtätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und dieAuswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler,regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcherpolitischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher undwettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neuesManagementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsereFähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zuverlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsereFähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unsererKunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unserUnternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsereQuartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, dieHerausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unsereninternationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeitenbei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. demU.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010;erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen,in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Actvon 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektivenSteuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. DerLeser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelchezukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunktihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, dieverschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zuberücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht(Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinenQuartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen beiden Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sichnicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oderzukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es seidenn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.Website: www.cott.comCOTT CORPORATION ANLAGEKONSOLIDIERTE GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG(in Millionen US-Dollar,außer Anzahl der Aktienund Beträge pro Aktie,US-GAAP)UngeprüftFür den Für denDreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrummit Ende zum mit Ende zum29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. 30.Juni Juni2019 2018Umsätze, netto $ 604,1 $ 603,6 $ 1.178,2 $ 1.164,4Umsatzkosten 291,0 302,2 582,2 589,5Bruttogewinn 313,1 301,4 596,0 574,9Vertriebs-, Verwaltungs- 284,2 275,2 556,3 536,3und GemeinkostenVerlust aus dem Abgang 1,6 1,3 3,5 2,6von Immobilien, Anlagenund Ausrüstung, nettoAkquisitions- und 2,7 4,2 7,5 9,2IntegrationskostenBetriebsertrag 24,6 20,7 28,7 26,8Sonstige (Erträge) (2,4) (12,2) 3,1 (32,4)Ausgaben, nettoZinsaufwand, netto 19,1 18,6 38,4 39,4Ertrag (Verlust) aus dem 7,9 14,3 (12,8) 19,8fortlaufendenGeschäftsbetrieb vorErtragsteuernErtragsteueraufwendungen 3,5 2,1 2,5 3,0Nettoertrag (-verlust) $ 4,4 $ 12,2 $ (15,3) $ 16,8aus dem fortlaufendenGeschäftsbetriebNetto(-verlust) -ertrag - (1,4) - 356,0aus nichtweitergeführtenGeschäftsbereichen nachNetto-ErtragsteuernNettoertrag (-verlust) $ 4,4 $ 10,8 $ (15,3) $ 372,8Abzüglich: Auf - - - 0,6Minderheitsbeteiligungenentfallender Nettogewinn- aufgegebeneGeschäftsbereicheAuf die Cott Corporation $ 4,4 $ 10,8 $ (15,3) $ 372,2entfallender Nettoertrag(-verlust)Auf die Cott Corporationentfallender Nettoertrag(-verlust) je AktieUnverwässert:Laufende $ 0,03 $ 0,09 $ (0,11) $ 0,12GeschäftstätigkeitAufgegebene $ - $ (0,01) $ - $ 2,54GeschäftsbereicheNettoertrag (-verlust) $ 0,03 $ 0,08 $ (0,11) $ 2,66Verwässert:Laufende $ 0,03 $ 0,09 $ (0,11) $ 0,12GeschäftstätigkeitAufgegebene $ - $ (0,01) $ - $ 2,50GeschäftsbereicheNettoertrag (-verlust) $ 0,03 $ 0,08 $ (0,11) $ 2,62Gewichteter Durchschnittausstehender Stammaktien(in Tausend)Unverwässert 135.569 139.768 135.758 139.860Verwässert 137.306 141.661 135.758 142.120COTT CORPORATION ANLAGE 2KONSOLIDIERTE BILANZDATEN(in Millionen US-Dollar,außer Anzahl der Aktien,US-GAAP)Ungeprüft29. 29.Juni Dezember2019 2018AKTIVAUmlaufvermögenBarbestand und $ 113,4 $ 170,8zahlungswirksame MittelForderungen aus Lieferungen 308,4 308,3und Leistungen, abzüglichWertberichtigung in Höhe von$ 8,4 ($ 9,6 zum 29.Dezember 2018)Lagerbestände 130,1 129,6Aktive 32,9 27,2Rechnungsabgrenzungspostenund sonstiges UmlaufvermögenGesamtes Anlagevermögen 584,8 635,9Immobilien, Anlagen und 643,7 624,7Ausrüstung, nettoVermögenswerte von 205,1 -Nutzungsrechten ausAusrüstungs-LeasingverträgenFirmenwert 1.163,7 1.143,9Immaterielle Vermögenswerte, 713,4 739,2nettoLatente Steueransprüche 0,1 0,1Sonstiges langfristige 21,7 31,7Vermögenswerte, nettoGesamtes Anlagevermögen $ 3.332,5 $ 3.175,5PASSIVA UND AKTIENKAPITALKurzfristigeVerbindlichkeitenKurzfristige Darlehen 93,8 89,0Kurzfristige Fälligkeiten 5,0 3,0von langfristigen SchuldenVerbindlichkeiten aus 438,4 469,0Lieferungen und Leistungensowie RückstellungenKurzfristige 42,9 -Verbindlichkeiten ausAusrüstungs-LeasingverträgenSumme kurzfristige 580,1 561,0VerbindlichkeitenLangfristige 1.261,7 1.250,2VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus 167,8 -Ausrüstungs-LeasingverträgenLatente Steuerschulden 127,5 124,3Sonstige langfristige 55,5 69,6VerbindlichkeitenSumme Passiva 2.192,6 2.005,1AktienkapitalStammaktien ohne Nennwert - 890,0 899,4134.638.000 (29. Dezember2018 - 136.195.108)ausgegebene AktienKapitalrücklage 74,4 73,9Gewinnrücklagen 263,1 298,8Kumulierter sonstiger (87,6) (101,7)zusammengefasster VerlustGesamt-Aktienkapital der 1.139,9 1.170,4Cott CorporationSUMME PASSIVA UND $ 3.332,5 $ 3.175,5AKTIENKAPITALCOTT CORPORATION ANLAGEKONSOLIDIERTEKAPITALFLUSSRECHNUNG(in Millionen US-Dollar,US-GAAP)UngeprüftFür den Für denDreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrummit Ende zum mit Ende zum29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. 30.Juni Juni2019 2018Cashflow ausBetriebstätigkeiten derlaufendenGeschäftstätigkeit:Nettoertrag (-verlust) $ 4,4 $ 10,8 $ (15,3) $ 372,8Netto(-verlust) -ertrag - (1,4) - 356,0aus nicht weitergeführtenGeschäftsbereichen nachNetto-ErtragsteuernNettoertrag (-verlust) aus $ 4,4 $ 12,2 $ (15,3) $ 16,8dem fortlaufendenGeschäftsbetriebBerichtigungen zurÜberleitung desNettogewinns (-verlusts)aus laufenderGeschäftstätigkeit auf denCashflow derBetriebstätigkeiten:Abschreibungen und 48,9 48,7 94,1 96,1WertberichtigungenAbschreibungen von 0,9 0,8 1,7 1,7FinanzierungskostenAktienbasierte 3,3 4,4 6,8 7,8Vergütungsaufwendungen(Gewinn) Provision aus (2,0) 2,9 (5,2) 2,7latenten ErtragsteuernVerlust (Gewinn) 0,6 (6,0) 6,0 (6,0)GeschäftsveräußerungGewinn aus Schuldentilgung - - - (7,1)Verlust aus dem Abgang von 1,6 1,3 3,5 2,6Immobilien, Anlagen undAusrüstung, nettoSonstige nicht (3,7) (2,2) (3,3) (2,2)zahlungswirksame PostenVeränderung der operativenVermögenswerte undVerbindlichkeiten,bereinigt um Akquisitionen(netto)Forderungen aus (16,2) (6,5) (14,6) (19,2)Lieferungen und LeistungenLagerbestände (9,5) (4,6) (16,1) (13,7)Aktive 0,6 (2,3) (1,3) (6,6)Rechnungsabgrenzungspostenund sonstigesUmlaufvermögenSonstige Vermögenswerte 0,6 0,2 1,3 1,2Verbindlichkeiten aus (18,0) (13,9) (22,5) (6,2)Lieferungen und Leistungensowie Rückstellungen undsonstige VerbindlichkeitenNettobarmittel aus 11,5 35,0 35,1 67,9Betriebstätigkeiten derlaufendenGeschäftstätigkeitCashflow aus Investitionender laufendenGeschäftstätigkeit:Akquisitionen, abzüglich (21,5) (38,8) (42,5) (66,6)erhaltener liquider MittelZukauf von Immobilien, (27,8) (28,9) (51,6) (58,7)Anlagen und AusrüstungZukauf von immateriellen (2,0) (2,0) (4,3) (4,2)VermögenswertenErlöse aus dem Verkauf von 1,0 1,0 2,4 2,9Immobilien, Anlagen undAusrüstungErlöse aus dem Verkauf von - 12,8 50,5 12,8Geschäftsbereichen,abzüglich verkaufterliquider MittelSonstige Investitionen - 0,1 0,1 0,3Nettobarmittel für (50,3) (55,8) (45,4) (113,5)Investitionen derlaufendenGeschäftstätigkeitCashflow ausFinanzierungstätigkeitender laufendenGeschäftstätigkeit:Tilgung von langfristigen (1,5) (0,6) (3,0) (263,3)SchuldenFinanzschulden unter 37,9 0,4 62,9 1,0Asset-basiertenKreditgeschäften (ABL)Zahlungen unter (9,1) (0,4) (61,9) (1,0)Asset-basiertenKreditgeschäften (ABL)Prämien und Kosten bei - - - (12,5)Tilgung langfristigerSchuldenAusgabe von Stammaktien 0,3 2,4 0,7 4,2Zurückgekaufte und (20,0) (16,1) (31,0) (21,7)eingezogene StammaktienFinanzierungskosten - - - (1,5)An die Stammaktionäre (8,0) (8,4) (16,2) (16,8)gezahlte DividendenZahlung von nachträglichen (0,2) (2,8) (0,2) (2,8)Forderungen fürAkquisitionenSonstige 2,0 3,4 3,4 2,1FinanzierungstätigkeitenNettobarmittel aus (für) 1,4 (22,1) (45,3) (312,3)Finanzierungstätigkeitender laufendenGeschäftstätigkeitCashflow aus aufgegebenenGeschäftsbereichen:Geschäftstätigkeiten der (3,2) (3,3) (3,2) (88,0)aufgegebenenGeschäftsbereichenInvestitionen der - - - 1.228,6aufgegebenenGeschäftsbereichenFinanzierungstätigkeiten - - - (769,7)der aufgegebenenGeschäftsbereichenNettobarmittel aus (für) (3,2) (3,3) (3,2) 370,9aufgegebenenGeschäftsbereichenAuswirkung der der 0,1 (3,7) 1,4 (8,5)Veränderungen beim Wechselauf den BarbestandNettozunahme (-abnahme) (40,5) (49,9) (57,4) 4,5des Barbestands, derzahlungswirksamen Mittelund der Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkungBarbestand, 153,9 212,3 170,8 157,9zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung zuBeginn desBerichtszeitraumsBarbestand, $ 113,4 $ 162,4 $ 113,4 $ 162,4zahlungswirksame Mittelund Zahlungsmittel mitVerfügungsbeschränkung amEnde des BerichtszeitraumsCOTT CORPORATION ANLAGEANGABEN NACHSEGMENTEN(in MillionenUS-Dollar, US-GAAP)UngeprüftFür denDreimonatszeitrummit Ende zum 29.Juni 2019(in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderenServicesUmsätze, nettoLieferung von $ 290,6 $ - $ - $ - $ 290,6abgefülltem Wasseran Haushalte undBürosKaffee- und 46,9 120,6 - (1,5) 166,0Tee-DienstleistungenEinzelhandel 75,8 - - - 75,8Sonstige 42,3 29,4 - - 71,7Gesamt $ 455,6 $ 150,0 $ - $ (1,5) $ 604,1Bruttogewinn $ 271,6 $ 41,5 $ - $ - $ 313,1Bruttomarge % 59,6% 27,7% -% - 51,8%Vertriebs-, $ 237,6 $ 38,5 $ 8,1 $ - $ 284,2Verwaltungs- undGemeinkostenAnteil der SG&A am 52,2% 25,7% N/A -% 47,0%Umsatz (%)Betriebsergebnis $ 29,4 $ 3,1 $ (7,9) $ - $ 24,6(Verlust):Abschreibungen und $ 42,9 $ 6,0 $ - $ - $ 48,9WertberichtigungenFür denDreimonatszeitrummit Ende zum 30.Juni 2018(in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderenServicesUmsätze, nettoLieferung von $ 278,8 $ - $ - $ - $ 278,8abgefülltem Wasseran Haushalte undBüros (a)Kaffee- und 49,0 118,8 - (1,5) 166,3Tee-DienstleistungenEinzelhandel (a) 74,0 - - - 74,0Sonstige (a) 35,9 26,7 21,9 - 84,5Gesamt $ 437,7 $ 145,5 $ 21,9 $ (1,5) $ 603,6Bruttogewinn $ 261,2 $ 37,4 $ 2,8 $ - $ 301,4Bruttomarge % 59,7% 25,7% 12,8% - 49,9%Vertriebs-, $ 228,8 $ 33,8 $ 12,6 $ - $ 275,2Verwaltungs- undGemeinkostenAnteil der SG&A am 52,3% 23,2% N/A -% 45,6%Umsatz (%)Betriebsergebnis $ 28,1 $ 3,2 $ (10,6) $ - $ 20,7(Verlust)Abschreibungen und $ 42,9 $ 5,7 $ 0,1 $ - $ 48,7WertberichtigungenFür denSechsmonatszeitrummit Ende zum 29.Juni 2019(in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderenServicesUmsätze, nettoLieferung von $ 549,2 $ - $ - $ - $ 549,2abgefülltem Wasseran Haushalte undBürosKaffee- und 95,5 240,8 - (3,1) 333,2Tee-DienstleistungenEinzelhandel 146,7 - - - 146,7Sonstige 84,7 57,2 7,2 - 149,1Gesamt $ 876,1 $ 298,0 $ 7,2 $ (3,1) $ 1.178,2Bruttogewinn $ 514,4 $ 81,3 $ 0,3 $ - $ 596,0Bruttomarge % 58,7% 27,3% 4,2% - 50,6%Vertriebs-, $ 462,1 $ 74,8 $ 19,4 $ - $ 556,3Verwaltungs- undGemeinkostenAnteil der SG&A am 52,7% 25,1% N/A -% 47,2%Umsatz (%)Betriebsergebnis $ 43,4 $ 6,5 $ (21,2) $ - $ 28,7(Verlust)Abschreibungen und $ 82,5 $ 11,5 $ 0,1 $ - $ 94,1WertberichtigungenFür denSechsmonatszeitrummit Ende zum 30.Juni 2018(in Millionen Route Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen GesamtUS-Dollar) Based Extraktlösungen anderenServicesUmsätze, nettoLieferung von $ 524,3 $ - $ - $ - $ 524,3abgefülltem Wasseran Haushalte undBüros (a)Kaffee- und 96,0 236,0 - (2,5) 329,5Tee-DienstleistungenEinzelhandel (a) 140,6 - - - 140,6Sonstige (a) 74,9 55,6 39,6 (0,1) 170,0Gesamt $ 835,8 $ 291,6 $ 39,6 $ (2,6) $ 1.164,4Bruttogewinn (b) $ 493,7 $ 76,1 $ 5,1 $ - $ 574,9Bruttomarge % 59,1% 26,1% 12,9% - 49,4%Vertriebs-, $ 443,7 $ 68,2 $ 24,4 $ - $ 536,3Verwaltungs- undGemeinkostenAnteil der SG&A am 53,1% 23,4% N/A -% 46,1%Umsatz (%)Betriebsergebnis $ 42,1 $ 7,3 $ (22,6) $ - $ 26,8(Verlust):Abschreibungen und $ 84,3 $ 11,4 $ 0,4 $ - $ 96,1Wertberichtigungen(a) Die Umsätzenach Kanal unseresBerichtssegmentsRoute BasedServices für denDrei- bzw.Sechsmonatszeitraummit Ende zum 30.Juni 2018 wurdenaktualisiert, umUmsätze in Höhe von19,3 MillionenUS-Dollar bzw. 35,9Millionen US-Dollaraus dem anderenKanal auf den Kanal"Lieferung vonabgefülltem Wasseran Haushalte undBüros" umzubuchen,da dieseTätigkeiten demVertriebskanal"Abgefülltes Wasserfür Haushalte undBüros" zuzuordnensind. Des Weiterenwurden für denDrei- bzw.Sechsmonatszeitraummit Ende zum 30.Juni 2018 3,9Millionen US-Dollarbzw. 7,4 MillionenUS-Dollar vom demEinzelhandelskanalauf den anderenKanal umgebucht, umdie Tätigkeiteneiner Akquisitionder jüngstenVergangenheitbesser mit denenunserer US-SparteRoute BasedServices inEinklang zubringen.(b) BeinhaltetVerkäufe vonKonzentratenverbundenerUnternehmen anaufgegebeneGeschäftsbereiche.COTT CORPORATION ANLAGE 5ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- ANALYSE DERUMSÄTZE NACHBERICHTSSEGMENTUngeprüft(in Millionen Für denUS-Dollar, außer DreimonatszeitrumAngaben in mit Ende zum 29.Prozent) Juni 2019Route Based Kaffee, Tee und Alle Eliminierungen CottServices Extraktlösungen anderen (a)Veränderung beim $ 17,9 $ 4,5 $ (21,9) $ - $ 0,5UmsatzWechselkurseffekte $ 6,2 $ - $ - $ - $ 6,2(b)Veränderung ohne $ 24,1 $ 4,5 $ (21,9) $ - $ 6,7WechselkurseffekteProzentuale 4,1% 3,1% (100,0) -% 0,1%Veränderung beim %UmsatzProzentuale 5,5% 3,1% (100,0) -% 1,1%Veränderung beim %Umsatz ohneWechselkurseffekte(a) Cott beziehtdie folgendenBerichtssegmentemit ein: RouteBased Services,Kaffee, Tee undExtraktlösungenund Alle andere.(b)Wechselkurseffektemeint dieDifferenz aus demUmsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desaktuellenBerichtszeitraumsumgerechnet wird,und dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desvorherigenBerichtszeitraumsumgerechnet wird.COTT CORPORATION ANLAGEERGÄNZENDE INFORMATIONEN- NICHT-GAAP-KONFORM -ERGEBNIS VOR ZINSEN,STEUERN, ABSCHREIBUNGENUND WERTMINDERUNGEN(EBITDA)(in Millionen US-Dollar)UngeprüftFür den Für denDreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrummit Ende zum mit Ende zum29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. 30.Juni Juni2019 2018Nettoertrag (-verlust) $ 4,4 $ 12,2 $ (15,3) $ 16,8aus dem fortlaufendenGeschäftsbetriebZinsaufwand, netto 19,1 18,6 38,4 39,4Ertragsteueraufwendungen 3,5 2,1 2,5 3,0Abschreibungen und 48,9 48,7 94,1 96,1WertberichtigungenEBITDA $ 75,9 $ 81,6 $ 119,7 $ 155,3Akquisitions- und 2,7 4,2 7,5 9,2Integrationskosten (a),(c)Aktienbasierte 3,1 3,6 6,4 6,0Vergütungsaufwendungen(d)Verlust aus - - - 0,3Rohstoffabsicherung,netto (e)Wechselkurs- und (0,7) (3,0) 0,3 (11,2)sonstige (Gewinne)Verluste, netto (f)Verlust aus dem Abgang 1,6 1,3 3,5 2,6von Immobilien, Anlagenund Ausrüstung, netto(g)Gewinne aus der Tilgung - - - (7,1)von langfristigenSchulden (h)Verlust (Gewinn) aus 0,6 (6,0) 6,0 (6,0)Geschäftsveräußerung (i)Cott Beverages LLC (b), - (1,4) 0,4 (1,9)(j)Sonstige Anpassungen, 0,8 1,1 3,1 (1,8)netto (k)Bereinigtes EBITDA $ 84,0 $ 81,4 $ 146,9 $ 145,4(a) BeinhaltetaktienbasierteVergütungsaufwendungenin Höhe von 0,2Millionen US-Dollarbzw. 0,4 MillionenUS-Dollar für den am29. Juni 2019 zu Endegegangenen Drei- bzw.Sechsmonatszeitrum imZusammenhang mit dengewährten Prämien imRahmen der Übernahmeunserer S&D- undEden-Geschäfte sowieaktienbasierteVergütungsaufwendungenin Höhe von 0,8Millionen US-Dollarbzw. 1,8 MillionenUS-Dollar für den am30. Juni 2018 zu Endegegangenen Drei- bzw.Sechsmonatszeitrum imZusammenhang mit dengewährten Prämien imRahmen der Übernahmeunserer S&D- undEden-Geschäfte(b) Auswirkung aufunser operativesGeschäft inZusammenhang mit demGeschäftsbereich CottBeverages LLC, der am8. Februar 2019veräußert wurdeFür den Für denDreimonatszeitrum Sechsmonatszeitrummit Ende zum mit Ende zumPosition in 29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. 30.konsolidierter Juni JuniGewinn- und 2019 2018Verlustrechnung(Ungeprüft) (Ungeprüft)(c) Akquisitions- und Akquisitions- und $ 2,7 $ 4,2 $ 7,5 $ 9,2Integrationskosten Integrationskosten(d) Aktienbasierte Vertriebs-, 3,1 3,6 6,4 6,0Vergütungsaufwendungen Verwaltungs- undGemeinkosten(e) Verlust aus Umsatzkosten - - - 0,3Rohstoffabsicherung,netto(f) Wechselkurs- und Sonstige (Erträge) (0,7) (3,0) 0,3 (11,2)sonstige (Gewinne) Ausgaben, nettoVerluste, netto(g) Verlust aus dem Verlust aus dem 1,6 1,3 3,5 2,6Abgang von Immobilien, Abgang vonAnlagen und Immobilien,Ausrüstung, netto Anlagen undAusrüstung, netto(h) Gewinne aus der Sonstige (Erträge) - - - (7,1)Tilgung von Ausgaben, nettolangfristigen Schulden(i) Verlust (Gewinn) Sonstige (Erträge) 0,6 (6,0) 6,0 (6,0)aus Ausgaben, nettoGeschäftsveräußerung(j) Cott Beverages LLC Umsätze, netto - (21,9) (7,2) (39,6)Umsatzkosten - 19,0 6,8 34,2Vertriebs-, - 2,2 1,1 4,9Verwaltungs- undGemeinkostenSonstige (Erträge) - (0,7) (0,3) (1,4)Ausgaben, netto(k) Sonstige Sonstige (Erträge) (2,0) (2,7) (2,0) (6,6)Anpassungen, netto Ausgaben, nettoVertriebs-, 2,8 2,6 5,1 3,6Verwaltungs- undGemeinkostenUmsatzkosten - 1,2 - 1,2COTT CORPORATION ANLAGEERGÄNZENDE INFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM - FREIERCASHFLOW UND BEREINIGTER FREIERCASHFLOW(in Millionen US-Dollar)UngeprüftFür denDreimonatszeitrummit Ende zum29. Juni 2019 30.Juni2018Nettobarmittel aus $ 11,5 $ 35,0Betriebstätigkeiten der laufendenGeschäftstätigkeitAbzüglich: Zukauf von Immobilien, (27,8) (28,9)Anlagen und AusrüstungFreier Cashflow $ (16,3) $ 6,1Plus:Zahlungswirksame Akquisitions- 4,3 3,8und IntegrationskostenBerichtigung des Umlaufvermögens - 2,2Refresco-Konzentrat-Liefervertrag(a)Bereinigter freier Cashflow $ (12,0) $ 12,1Für denSechsmonatszeitrummit Ende zum29. Juni 2019 30.Juni2018Nettobarmittel aus $ 35,1 $ 67,9Betriebstätigkeiten der laufendenGeschäftstätigkeitAbzüglich: Zukauf von Immobilien, (51,6) (58,7)Anlagen und AusrüstungFreier Cashflow $ (16,5) $ 9,2Plus:Zahlungswirksame Akquisitions- 8,6 9,4und IntegrationskostenBerichtigung des Umlaufvermögens - 11,1Refresco-Konzentrat-Liefervertrag(a)Bereinigter freier Cashflow $ (7,9) $ 29,7(a) Erhöhung desUmlaufvermögensverbunden mit demKonzentrat-Liefervertragmit Refresco imZusammenhang mit derTransaktion.COTT CORPORATION ANLAGE 8ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM- ANALYSE DERUMSÄTZE UND DERBEREINIGTENUMSÄTZE(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftCott (a) Route Based Kaffee, Tee undServices ExtraktlösungenFür den Für den Für denDreimonatszeitrum Dreimonatszeitrum Dreimonatszeitrummit Ende zum mitEnde zum mit Ende zum29. Juni 2019 30. Juni 2018 29. Juni 2019 30. 29. 30.Juni Juni Juni2018 2019 2018Umsätze, netto $ 604,1 $ 603,6 $ 455,6 $ 437,7 $ 150,0 $ 145,5Veräußerter $ - $ (21,9) $ - $ - $ - $ -GeschäftsbereichCott Beverages LLCBereinigter Umsatz $ 604,1 $ 581,7 $ 455,6 $ 437,7 $ 150,0 $ 145,5Veränderung beim $ 22,4 $ 17,9 $ 4,5bereinigten UmsatzProzentuale 3,9% 4,1% 3,1%Veränderung beimbereinigten UmsatzWechselkurseffekte $ 6,2 $ 6,2 $ -(b)Auswirkung der $ 4,1 $ - $ 4,1Veränderung derdurchschnittlichenKosten beimRohkaffee (c)Veränderung beim $ 32,7 $ 24,1 $ 8,6bereinigten UmsatzohneWechselkurseffekteund Auswirkung derVeränderung derdurchschnittlichenKosten beimRohkaffeeProzentuale 5,6% 5,5% 5,9%Veränderung beimbereinigten UmsatzohneWechselkurseffekteund Auswirkung derVeränderungderdurchschnittlichenKosten beimRohkaffee(a) Cott beziehtdie folgendenBerichtssegmentemit ein: RouteBased Services,Kaffee, Tee undExtraktlösungenund Alle andere.(b)Wechselkurseffektemeint dieDifferenz aus demUmsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desaktuellenBerichtszeitraumsumgerechnet wird,und dem Umsatz desaktuellenBerichtszeitraums,der unterVerwendung derdurchschnittlichenWechselkurse desvorherigenBerichtszeitraumsumgerechnet wird.(c) Auswirkung derVeränderung derdurchschnittlichenKosten beimRohkaffee meintdie Differenzzwischen dendurchschnittlichenKosten fürRohkaffee je Pfundim aktuellenBerichtszeitraumund dendurchschnittlichenKosten fürRohkaffee je Pfundim vorangegangenenBerichtszeitraummultipliziert mitder Menge anKaffee in Pfund,die im aktuellenBerichtszeitraumverkauft wurde.COTT CORPORATION ANLAGE 9ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftFür denDreimonatszeitrummit Ende zum29. Juni 2019Cott - Veräußerte Cott -konsolidiert Geschäftsbereiche bereinigt(a)Umsätze, netto $ 604,1 $ - $ 604,1Umsatzkosten 291,0 - 291,0Bruttogewinn 313,1 - 313,1Bruttomarge % 51,8% 51,8%Vertriebs-, 284,2 - 284,2Verwaltungs- undGemeinkostenAnteil der SG&A am 47,0% 47,0%Umsatz (%)Verlust aus dem 1,6 - 1,6Abgang vonImmobilien,Anlagen undAusrüstung, nettoAkquisitions- und 2,7 - 2,7IntegrationskostenBetriebsertrag 24,6 - 24,6Sonstige Erträge, (2,4) - (2,4)nettoAbschreibungen und 48,9 - 48,9WertberichtigungenEBITDA 75,9 - 75,9Anpassungen 8,1 - 8,1Bereinigtes EBITDA $ 84,0 $ - $ 84,0Für denDreimonatszeitrummit Ende zum30. Cott - Veräußerte Cott -konsolidiert Geschäftsbereiche bereinigt(a)Umsätze, netto $ 603,6 $ 21,9 $ 581,7Umsatzkosten 302,2 19,1 283,1Bruttogewinn 301,4 2,8 298,6Bruttomarge % 49,9% 51,3%Vertriebs-, 275,2 2,2 273,0Verwaltungs- undGemeinkostenAnteil der SG&A am 45,6% 46,9%Umsatz (%)Verlust aus dem 1,3 - 1,3Abgang vonImmobilien,Anlagen undAusrüstung, nettoAkquisitions- und 4,2 - 4,2IntegrationskostenBetriebsertrag 20,7 0,6 20,1Sonstige Erträge, (12,2) (0,7) (11,5)nettoAbschreibungen und 48,7 0,1 48,6WertberichtigungenEBITDA 81,6 1,4 80,2Anpassungen (0,2) (1,4) 1,2Bereinigtes EBITDA $ 81,4 $ - $ 81,4(a) Cott BeveragesLLCCOTT CORPORATION ANLAGE10ERGÄNZENDEINFORMATIONEN -NICHT-GAAP-KONFORM -ERGEBNIS VOR ZINSEN,STEUERN,ABSCHREIBUNGEN UNDWERTMINDERUNGEN(EBITDA) UNDBEREINIGTES EBITDANACH BERICHTSSEGMENT(a)(in MillionenUS-Dollar)UngeprüftFür denDreimonatszeitrummit Ende zum 29.Juni 2019Route Based Kaffee, Tee und AlleServices Extraktlösungen anderen GesamtBetriebsergebnis $ 29,4 $ 3,1 $ (7,9) $ 24,6(Verlust)Sonstige Erträge, (1,2) (0,2) (1,0) (2,4)nettoAbschreibungen und 42,9 6,0 - 48,9WertberichtigungenEBITDA (a) $ 73,5 $ 9,3 $ (6,9) $ 75,9Akquisitions- und 2,9 - (0,2) 2,7IntegrationskostenAktienbasierte 0,7 0,1 2,3 3,1VergütungsaufwendungenWechselkurs- und 1,1 - (1,8) (0,7)sonstige (Gewinne)Verluste, nettoVerlust (Gewinn) aus 1,7 (0,1) - 1,6dem Abgang vonImmobilien, Anlagenund Ausrüstung, nettoVerlust aus - - 0,6 0,6GeschäftsveräußerungSonstige Anpassungen, 0,3 - 0,5 0,8netto (c)Bereinigtes EBITDA $ 80,2 $ 9,3 $ (5,5) $ 84,0Für denDreimonatszeitrummit Ende zum 30.Juni 2018Route Based Kaffee, Tee und AlleServices Extraktlösungen anderen GesamtBetriebsergebnis $ 28,1 $ 3,2 $ (10,6) $ 20,7(Verlust)Sonstige Erträge, (8,5) (0,1) (3,6) (12,2)nettoAbschreibungen und 42,9 5,7 0,1 48,7WertberichtigungenEBITDA (a) $ 79,5 $ 9,0 $ (6,9) $ 81,6Akquisitions- und 2,9 0,4 0,9 4,2IntegrationskostenAktienbasierte 0,8 - 2,8 3,6VergütungsaufwendungenWechselkurs- und (0,1) - (2,9) (3,0)sonstige Gewinne,nettoVerlust aus dem Abgang 1,3 - - 1,3von Immobilien,Anlagen undAusrüstung, nettoGewinne aus (6,0) - - (6,0)Geschäftsveräußerung(b)Cott Beverages LLC (d) - - (1,4) (1,4)Sonstige Anpassungen, (0,2) - 1,3 1,1netto (c)Bereinigtes EBITDA $ 78,2 $ 9,4 $ (6,2) $ 81,4(a) Das EBITDA nachBerichtssegment wird ausdem Betriebsgewinnabgeleitet, da derBetriebsgewinn dieLeistungskennzahl ist,die normalerweise vomHauptentscheidungsträgerbei der Bewertung derLeistung unsererBerichtssegmente geprüftwird.(b) "Verlust (Gewinn)ausGeschäftsveräußerung"ist in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungunter "Sonstige(Erträge) Ausgaben,netto" berücksichtigt.(c) Die Auswirkungen von"Sonstige Anpassungen,netto" für Route BasedServices umfassen 2,3Millionen US-Dollar, dieunter "Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten"berücksichtigt werden,sowie 2,0 MillionenUS-Dollar anNettoerträgen, die unter"Sonstige (Erträge)Ausgaben, netto" in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungberücksichtigt werden.Die Auswirkungen von"Sonstige Anpassungen,netto" für "Alleanderen" werden unter"Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten" in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungberücksichtigt.(d) Die Auswirkung aufunser operativesGeschäft in Zusammenhangmit dem Verkauf desGeschäftsbereichs CottBeverages LLC am 8.Februar 2019.(f) Die Auswirkungen von"Sonstige Anpassungen,netto" für Route BasedServices umfassenAusgaben in Höhe von 1,2Millionen US-Dollar, dieunter "Umsatzkosten"berücksichtigt werden,Ausgaben in Höhe von 1,3Millionen US-Dollar, dieunter "Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten"berücksichtigt werden,sowie Nettoerträge inHöhe von 2,7 MillionenUS-Dollar, die unter"Sonstige (Erträge)Ausgaben, netto" in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungberücksichtigt werden.Die Auswirkungen von"Sonstige Anpassungen,netto" für "Alleanderen" werden unter"Vertriebs-,Verwaltungs- undGemeinkosten" in derkonsolidierten Gewinn-und Verlustrechnungberücksichtigt.