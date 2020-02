Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat die Verschärfung desNetzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen. Das von Justizministerin Lambrecht(SPD) vorbereitete Gesetz gegen Hass und Hetze im Internet sieht u.a. den Zwangzur Passwortherausgabe für jeden Betreiber eines Telemediendienstes und eineMeldepflicht an das BKA vor.Dazu die Bundestagsabgeordnete und Digitalpolitische Sprecherin derAfD-Fraktion, Joana Cotar:"Gegen Straftaten im Internet muss entschieden vorgegangen werden. Darüber sindwir uns alle einig. Doch was die Bundesregierung hier beschlossen hat, schießtweit über das Ziel hinaus. Unter der Vorgabe, das Recht schützen zu wollen,greift die GroKo stattdessen selbst tief in die Bürgerrechte ein. Dievorgesehene Verschärfung des NetzDGs ebnet den Weg zur 'DDR 2.0'.Die Bundesregierung bekämpft, völlig hilflos, Feuer mit Feuer: Die Herausgabevon Passwörtern und Nutzungsdaten, die verpflichtende Meldung an das BKA, diedamit verbundene Schaffung einer 'Verdachtsdatenbank', die Kriminalisierung vonMeinungen - all das kann nicht im Sinne eines Rechtsstaates sein. DiesesVorhaben ist ein Angriff auf die Persönlichkeitsrechte der Bürger und auf dieMeinungsfreiheit im Netz. Statt die Bürger zu schützen, werden sie auf Verdachtkriminalisiert und eingeschüchtert.Die AfD-Fraktion lehnt dieses Gesetz vehement ab und wird diesem wiederholtenAngriff auf die Freiheit nicht widerspruchslos zusehen. Den Angriffen derRegierung auf die Bürgerrechte muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden. Hiermüssen alle Oppositionsparteien an einem Strang ziehen!"Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4526912OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell