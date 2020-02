Costco Wholesale: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Für die Aktie Costco Wholesale aus dem Segment "Hypermärkte und Superzentren" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 02.02.2020, 15:34 Uhr, ein Kurs von 305.61 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Costco Wholesale auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von Costco Wholesale gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 34,62 insgesamt 25 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 27,73 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Costco Wholesale. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Costco Wholesale-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen "Buy", 7 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Costco Wholesale-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Costco Wholesale aus dem letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 303,47 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,67 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (305,52 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Costco Wholesale somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.