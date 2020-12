Costco Wholesale: Rosige Gewinnaussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Costco Wholesale (NASDAQ:COST) kündigt seine nächste Gewinnrunde für diesen Donnerstag, den 10. Dezember, an. Hier ist der Leitfaden von Benzinga für alles, was für die Bekanntgabe der Ergebnisse des ersten Quartals am Donnerstag dieses Jahres wichtig ist.

Was sind Gewinne, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie?

Gewinn und EPS sind nützliche Rentabilitätskennzahlen. Der Gesamtertrag, der auch als Nettoeinkommen bekannt ist, entspricht den Gesamteinnahmen abzüglich ...



