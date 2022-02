Costco Wholesale Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Costco Wholesale, ein Unternehmen aus dem Markt "Hypermärkte und Superzentren", notiert aktuell (Stand 00:42 Uhr) mit 505.58 USD sehr deutlich im Plus (+2.37 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Costco Wholesale entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Costco Wholesale derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 466,66 USD, womit der Kurs der Aktie (505,58 USD) um +8,34 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 523,76 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,47 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Costco Wholesale konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Costco Wholesale auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,62 % ist Costco Wholesale im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (62,8 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 62,18 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Costco Wholesale-Analyse vom 26.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Costco Wholesale jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Costco Wholesale Aktie.

Costco Wholesale: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...