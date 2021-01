Costco Aktie: Costco schließt sich diesem Trend mit einem Pilotprogramm an!

Die Costco Wholesale Corporation (NASDAQ:COST) schließt sich mit einem Pilotprogramm in einigen Filialen in New Mexico dem Trend zur Selbstabholung von Lebensmitteln an.

Was passiert ist

Laut der Costco-Webseite für New Mexico können Verbraucher Bestellungen für die Abholung am Straßenrand in drei Lagerhäusern in Albuquerque, New Mexico, aufgeben. Alle Lebensmittel, einschließlich frischer und ausgewählter Non-Food-Artikel, sind zum Verkauf verfügbar. Verbraucher gehen auf Costco.com, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung