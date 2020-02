Costa Smeralda: Hollywoodstar Penélope Cruz tauft das erste LNG-Schiff von Costa Crociere (FOTO)

Savona (ots) - Costa Crociere hat die Taufe der Costa Smeralda durch TaufpatinPenélope Cruz mit einem spektakulären Feuerwerk über dem Meer vor Savonagefeiert. Als eines von fünf neuen und bestellten Schiffen mit geringerUmweltbelastung der Costa Gruppe ist die Costa Smeralda Botschafterinitalienischer Exzellenz und nachhaltiger Technologien.In Savona fanden besondere Feierlichkeiten zur Taufe der "sensational" CostaSmeralda, dem neuen mit LNG (Liquefied Natural Gas) angetriebenen Flaggschiffvon Costa Crociere, statt.Taufpatin des Schiffes und unbestrittener Star der Veranstaltung war dieinternational berühmte Schauspielerin Penélope Cruz. In Anwesenheit des Kapitänsder Costa Smeralda, Paolo Benini, durchschnitt sie das Band und übernahm dastraditionellen Brechen der Flasche am den Bug des Schiffes. Der italienischeSternekoch Bruno Barbieri, ein weiterer Gaststar der Veranstaltung, konzipierteund präsentierte den Gästen persönlich einen speziellen Galacocktail alsVorgeschmack auf seine Kreativität und Erfahrung.Die Feier für die Costa Smeralda wurde mit einer außergewöhnlichen akrobatischenShow namens "Dream" fortgesetzt. Sie wurde von Viktor Klee produziert und vorherrlicher Kulisse im Colosseo, dem technisch innovativen Theater im Zentrum desSchiffes, mit neun der die besten Akrobaten der Welt aufgeführt. Mit einemspektakulären Feuerwerk, das von einem Lastkahn vor der Priamar-Festung gezündetwurde, endeten die Feierlichkeiten. Unter dem vom Feuerwerk erleuchtetem Himmelverließ das Schiff den Hafen und erhielt so einen passenden Abschied aus demHafen von Savona.Die Costa Smeralda ist ein echter Durchbruch für die gesamte Branche, da sieverantwortungsbewusste Innovation, intelligente Technologien, italienischeExzellenz in Design, Essen und Erlebnissen kombiniert und darstellt.Die Costa Smeralda ist eine echte Hommage an Italien. Für die Umsetzung undLeitung dieses kreativen Projekts ist Adam D. Tihany verantwortlich. Das Schifffeiert Italien und gibt Gästen die Möglichkeit, das Beste Italiens an einem Ortzu erleben. Möbel, Beleuchtung, Stoffe, Polster und Accessoires wurden inItalien speziell für das neue Flaggschiff von 15 Partnern hergestellt, die alleBotschafter italienischer Exzellenz sind. Alle Räume sind von den SchönheitenItaliens inspiriert. Italienisches Design wird im CoDe - Costa Design Museumpräsentiert und gefeiert. Es ist das erste Museum dieser Art auf einemKreuzfahrtschiff.Die Annehmlichkeiten an Bord passen perfekt zur prächtigen Ausstattung desSchiffs: Zu den Highlights zählen das Solemio Spa, die Unterhaltungsbereiche,Themenbars in Zusammenarbeit mit führenden italienischen Marken, 16 Restaurantsund Bereiche für kulinarische Erlebnisse, einschließlich solcher, die fürzwangloses Familienessen konzipiert sind. Im innovativen Ristorante LAB könnenGäste Spaß am Kochen entdecken und gleichzeitig etwas über den nachhaltigenGebrauch von Lebensmitteln lernen. Ein neues Unterhaltungskonzept an Bordbasiert auf Shows und Ereignissen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen desSchiffes stattfinden. Sie verwandeln die Costa Smeralda in einen Ort, den dieGäste mit viel Spaß erkunden können und ihnen Unterhaltung bietet.Darüber hinaus ist das Schiff eine "reisende Smart City", in der nachhaltigeTechnologien und Kreislaufwirtschaftskonzepte angewendet werden, um denökologischen Fußabdruck zu verringern und einer nachhaltigen Kreuzfahrten denWeg zu bereiten. Mit ihrem innovativen technologischen Antriebssystem auf derBasis von LNG, der fortschrittlichsten derzeit verfügbaren Technologie zurReduzierung von Emissionen, eliminiert sie praktisch dieSchwefeldioxidemissionen (Nullemissionen) sowie Feinstaubemissionen (95-100%).Gleichzeitig werden die Emissionen von Stickoxiden (85% direkte Reduktion) unddie CO2 (Reduktion um bis zu 20%) erheblich reduziert.An Bord verarbeiten spezielle Entsalzungsanlagen Meerwasser direkt, um dentäglichen Wasserversorgungsbedarf zu decken. Der Energieverbrauch wird dankeines intelligenten Energiemanagementsystems auf ein Minimum reduziert. DieAbfallentsorgung erfolgt an Bord mit einer 100% separaten Sammlung für dasRecycling von Kunststoff, Papier, Glas und Aluminium. Dabei wird einintegrierter Ansatz verwendet, der von Kreislaufwirtschaftsprojekten inspiriertist. Schließlich soll das an Bord angewandte 4GOODFOOD-Programm inZusammenarbeit mit den "European Federation of Food Banks" dieLebensmittelverschwendung reduzieren und Lebensmittelüberschüsse für sozialeProjekte zurückgewonnen werden."Es ist eine Freude, Costa Smeralda offiziell in unserer Flotte begrüßen zudürfen. Dieses Schiff ist die perfekte Kombination aus italienischer Exzellenzals Erbe der Marke Costa und nachhaltiger Innovation für ein unvergesslichesUrlaubserlebnis. Als Marktführer in Europa setzen wir uns dafür ein, als ErsteUmweltinnovationen einzuführen und den Weg zu nachhaltigem Kreuzfahrten für diegesamte Branche zu bereiten. Wir waren das erste Unternehmen, das in LNGinvestiert hat, und wir arbeiten derzeit an der Entwicklung anderer nachhaltigerTechnologien wie Batteriespeicher, Brennstoffzellen und Flüssiggas auserneuerbaren Energiequellen", sagte Group CEO Costa Group und Carnival Asia,Michael Thamm."Die Taufe eines neuen Schiffes ist immer sehr aufregend. Dies gilt umso mehrfür die Costa Smeralda, da sie ein beispielloses Projekt ist. EinKreuzfahrturlaub auf diesem Schiff ermöglicht unseren Gästen, verschiedeneErlebnisse an Bord und an Land zu genießen - sei es das Essen, die Entspannung,die High-Tech-Unterhaltung oder authentische Begegnungen in den besuchtenReisezielen. Dies ist die Costa der Zukunft, die uns neue Möglichkeiten bietet,den Markt zu vergrößern und auch Gäste zu überzeugen, die noch nie zuvor aufeiner Kreuzfahrt waren", sagte Neil Palomba, Präsident von Costa Cruises.Die Costa Group war der erste Kreuzfahrtanbieter weltweit, der an dasfortschrittliche LNG-Antriebssystem glaubte, und hat insgesamt 5 neueLNG-Schiffe bestellt, von denen zwei - Costa Smeralda und AIDAnova - bereits inDienst gestellt wurden. Sie sind Teil des Flottenerweiterungsplans der Gruppemit insgesamt sieben neuen Schiffen, die bis 2023 ausgeliefert werden sollen undeiner Gesamtinvestition von über 6 Mrd. EUR.Costa Smeralda wurde am 21. Dezember 2019 in Dienst gestellt. Auf ihrereinwöchige Route im westlichen Mittelmeer läuft sie Savona, Marseille,Barcelona, Palma de Mallorca, Civitavecchia / Rom und La Spezia an. In diesemSommer wird das neue Flaggschiff auch in Cagliari halt machen.Über Costa Kreuzfahrten:Costa Crociere ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz inGenua. Sie ist Teil der Carnival Corporation&plc, des weltweit größtenFreizeit-und Reisekonzerns. Zur Costa Flotte gehören heute 15 Schiffe, die unteritalienischer Flagge auf über 140 verschiedenen Routen in 260 Destinationenfahren. 19 000 Mitarbeiter arbeiten jeden Tag mit großer Leidenschaft, um ihrenGästen unter dem Motto "Italy's Finest" eine einmalige Mischung ausitalienischer Lebensart, Gastfreundschaft und Küche zu bieten. 2018 feierte dasUnternehmen 70- jähriges Jubiläum. Mit der Costa Smeralda wurde im Ende Dezember2019 das erste von zwei neuen, besonders umweltfreundlichen Kreuzfahrtschiffenin Dienst gestellt, die zu 100 Prozent mit Flüssigerdgas (LNG) betrieben werden.In 2021 kommt das Schwesterschiff Costa Toscana.
www.costakreuzfahrten.de