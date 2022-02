Costa Rica präsentiert auf der wichtigsten Fachmesse der Branche im Nahen Osten sein Angebot an Lebensmitteln

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



San José, Costa Rica (ots/PRNewswire) -Internationale Fachmesse Gulfood Dubai 2022- Das costa-ricanische Unternehmen Tertulia Brugge wurde bei den Gulfood Innovation Awards als Sieger ausgezeichnet.- Costa Rica ist bereits zum siebten Mal auf der Messe vertreten.- Die Veranstaltung begrüßt mehr als 110 Aussteller und 60.000 Besucher aus 162 Ländern.Vom 13. bis 17. Februar nehmen die Außenhandelsgesellschaft von Costa Rica (PROCOMER) und acht nationale Unternehmen der Lebensmittelindustrie zum siebten Mal an der wichtigsten Fachmesse der Lebensmittelindustrie im Nahen Osten teil: Gulfood Dubai 2022.In diesem Jahr bringt die Messe über 60 Tausend Besucher und mehr als 110 Aussteller aus 162 Ländern zusammen. Zu den nationalen Produkten gehören Kaffeespezialitäten, Trockenfrüchte und Bio-Zucker.Pedro Beirute Prada, CEO von PROCOMER, bestätigte, dass die Veranstaltung eine Gelegenheit darstellt, die Plattform als Rückkehr zu Live-Veranstaltungen zu nutzen, um den Namen Costa Ricas als Land zu fördern, das zertifizierte und hochwertige Produkte in die ganze Welt liefert.„Messen sind eine Chance, die Produkte Costa Ricas der Welt zu präsentieren. Die Positionierung unserer Produkte an Orten wie diesem ist Teil der fortlaufenden Diversifizierungsstrategie Costa Ricas und ermöglicht es uns, derzeit über 150 Märkte mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten zu erreichen", räumte Beirute ein.Andrés Valenciano, Minister für Außenhandel und Vorsitzender des Verwaltungsrats von PROCOMER, betonte, dass diese Art von Orten für die Exportprodukte, die Costa Rica auf der internationalen Bühne fördert, von entscheidender Bedeutung sind und sowohl für die Industrie als auch für den Endverbraucher einen hohen Mehrwert bieten.„Unser Ziel ist es, die Marktpräsenz Costa Ricas zu konsolidieren und costa-ricanische Exporteure als Geschäftsalternative im Nahen Osten zu positionieren. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Exporteure, Geschäftskultur und Marktdynamik kennenzulernen, neue Kontakte mit potenziellen Käufern zu knüpfen und Zugang zu Produkttrends und Präsentationen zu erhalten", fügte der Minister und Vorstandsvorsitzende hinzu.Costa-ricanische Unternehmen gehören zu den innovativsten der WeltTertulia Brugge, eines der teilnehmenden Unternehmen der costa-ricanischen Delegation, wurde bei den Gulfood Innovation Awardsausgezeichnet. Mit diesen Preisen werden in 11 verschiedenen Kategorien die innovativsten Produkte der Welt ausgezeichnet.Das Unternehmen gewann in der Kategorie „Best packaging design impact" für sein Produkt „Drip Coffee". Dies ist das zweite Mal, dass das Unternehmen diese Auszeichnung erhält.„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Es ist zweifellos ein anspruchsvoller Markt, und der Name Costa Rica steht für ein Land mit Ideen und nachhaltigen Produkten, die sich von anderen abheben. Und die internationale Anerkennung motiviert uns wirklich, weiter nach vorne zu streben", sagt Eugenia Sánchez, Verkaufsleiterin bei Tertulia Brugge.Die Jury hob die innovativen Eigenschaften des Produkts, seine praktische Zubereitung sowie die Frische und Qualität des Kaffees hervor.Das Unternehmen Biocafé Oro Tarrazú S.A. wurde in der Kategorie „Innovative Drink" für sein Produkt „Innovation Cinnamon Coffee"nominiert.„Dieses Produkt ist das Ergebnis von mehr als 18 Jahren Arbeit. Es zeigt, dass wir uns an die Veränderungen und Anforderungen sowohl unserer Kunden als auch der Märkte anpassen, die in Bezug auf innovative Produkte immer anspruchsvoller werden. Wir hoffen, unsere Marke und das Land zu positionieren, indem wir die Qualität der Produktion in Costa Rica zeigen", sagte Facundo Madrigal, Exportmanager des Unternehmens.Pressekontakt:Andrea Rodríguez,arodriguezv@procomer.comOriginal-Content von: PROCOMER, übermittelt durch news aktuell