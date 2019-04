Costa Cordalis wieder wohlauf - zu seinem 75. Geburtstag kommt er nach Hause zurück

Leipzig (ots) - In den vergangenen Wochen bangten seine Familieund viele Schlagerfans um den beliebten Sänger. Seit seinemZusammenbruch Ende Februar bei einem Charity Konzert in Essen mussteder Entertainer immer wieder mit großen gesundheitlichen Problemenins Krankenhaus eingeliefert werden.BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn erfuhr heute vonSchwiegertochter Daniela Katzenberger:"Mein Schwiegervater wird morgen, pünktlich zu seinem 75.Geburtstag, nach Hause zurückkehren.""Die Erleichterung von Daniela Katzenberger war deutlich spürbarin unserem Gespräch. Der ganzen Familie ist ein riesiger Stein vomHerzen gefallen", sagt BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn. NachdemCosta Cordalis in den vergangenen Wochen im Krankenhaus bleibenmusste, freut sich die ganze Familie nun riesig über seine Heimkehr."Es geht gerade steil bergauf mit seiner Genesung. DanielaKatzenberger erzählte mir, dass er zwar sehr viel abgenommen habe,dass aber jetzt sein Appetit wieder zurückgekehrt sei und er gerademit großem Genuss Schokolade verzehre", berichtetBRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn. "In den vergangenen Tagen habeCordalis außerdem schon wieder lautstark seinen größten Hit "Anita"über die Krankenhausflure geschmettert. Er sei der Liebling derganzen Station.""Unzählige Falschmeldungen seien in den vergangenen Wochen überseinen Gesundheitszustand verbreitet worden. Die Familie musste CostaCordalis abschirmen und schützen", berichtet Susanne Klehn nach ihremGespräch mit Daniela Katzenberger.Unter Hochdruck laufen die Vorbereitungen für seineGeburtstagsparty morgen in seinem Haus auf Mallorca. Die Terrassewird aufgehübscht, denn hier sitzt der Sänger am liebsten."Daniela und ihre Mutter wollen ihm extra einen deutschenKuchen-Klassiker zubereiten und reisen deshalb heute quer über dieInsel, um die Zutaten dafür zu beschaffen", berichtet BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn.Morgen feiert der beliebte Schlagerstar seinen 75. Geburtstag alsonicht im Krankenbett, sondern daheim im Kreise seiner der Familie.BRISANT,Dienstag, 30.04.2019, 17:15 Uhr im ERSTENhttps://www.mdr.de/brisantPressekontakt:MDR, Annette Mugrauer, Redaktionsleiterin, annette.mugrauer@mdr.de,Tel. (0341) 3 00 42 97Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell