CosmosDirekt gehört zu den besten Anbietern von Fondspolicen

Saarbrücken (ots) -- Exklusive Studie von Capital ermittelt die besten Anbieter vonFondpolicen.- CosmosDirekt wird mit fünf Sternen ausgezeichnet.Das Wirtschaftsmagazin Capital zeichnet erstmals Anbieter vonFondspolicen aus. Mit dem "Capital-Kompass für fondsgebundeneLebensversicherungen" wurden die besten Anbieter ermittelt.CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland,erhält die höchste Auszeichnung von fünf Sternen. Insgesamt wurden inder Studie 50 Versicherungsunternehmen und 50 Fondsgesellschaftenuntersucht.FÜNF STERNE FÜR DIE BESTEN ANBIETERBasis für die Ergebnisse der Studie ist eine Untersuchung derExperten der Analysehäuser von f-fex und Morgen & Morgen. Hierzuwurden der Bestand sowie das Angebot an Fondspolicen von 50Versicherungsunternehmen und die Leistungen von 50Fondsgesellschaften untersucht. CosmosDirekt erhält als eines derbesten Versicherungsunternehmen die Auszeichnung "Fünf Sterne".Insbesondere bei den Kriterien "Fondsqualität im Neugeschäft","Gesamtkostenquote" und "Breite der Fondsauswahl" erzielt dasUnternehmen sehr gute Ergebnisse.Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: "DieAuszeichnung freut uns sehr, denn sie ist eine Bestätigung für unserEngagement, unseren Kunden gute Produkte anzubieten und diese auchstets an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen."COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 16 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 13 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Versicherungen, AachenMünchener,CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, AdvocardRechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness Partner CosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell