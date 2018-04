Saarbrücken (ots) -- Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die RatingagenturFranke und Bornberg und der Nachrichtensender n-tv vergeben 2018erstmalig einen neuen Preis für Top-Unternehmen derVersicherungsbranche.- CosmosDirekt wird im Produktbereich Fahrzeugversicherung (Kfzund Motorrad) ausgezeichnet.CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland,erhält die Auszeichnung "Deutschlands Beste Versicherungen" imProduktbereich Fahrzeugversicherung (Kfz und Motorrad). In diesemJahr wird die Auszeichnung in insgesamt neun Kategorien erstmalig vondem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ), RatingagenturFranke und Bornberg und dem Nachrichtensender n-tv vergeben.Bester Mix aus Qualität, attraktiven Konditionen und ServiceDie Ratingagentur Franke und Bornberg hat zusammen mit dem DISQinsgesamt rund 130 Versicherer untersucht. Die Bewertungsgrundlageder Produktanalyse bildeten die Kriterien Qualität, Preis undLeistungen. Zusätzlich wurden die Unternehmen mit den bestenProdukten einem umfassenden Servicetest unterzogen. CosmosDirektkonnte in allen Kriterien überzeugen und erhält die neue Auszeichnungim Produktbereich Fahrzeugversicherung.Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt:"Entscheidend für den Kunden ist das Gesamtpaket eines Versicherersvom Produktangebot über das Preis-Leistungs-Verhältnis bis hin zumService. Daher freut uns dieser Award ganz besonders. Er ist eineBestätigung für unseren Anspruch, den Kunden nur das Beste zubieten."Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe:www.cosmosdirekt.de/pressemitteilung-beste-versicherungenInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter:www.cosmosdirekt.deIhre Ansprechpartner:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comStefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationTelefon: 089 5121-6100E-Mail: presse.de@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell