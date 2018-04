Cosmo unterliegt vor Schiedsgericht gegen Valeant – Uceris-Lizenz gültig

Dublin (awp) - Das Pharmaunternehmen Cosmo hat einen Rückschlag erlitten. Das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer (ICC) hat entscheiden, der Lizenznehmer Valeant verstosse nicht gegen die Lizenzvereinbarung für das Medikament Uceris.

Die Lizenz des kanadischen Pharmaunternehmens für Uceris bleibe also unter den bestehenden wirtschaftlichen Bedingungen in Kraft, so am Donnerstagabend eine Medienmitteilung. Cosmo befand sich schon lange im Streit mit dem Lizenzpartner Valeant ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten