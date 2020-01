Cosmo: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Cosmo per 03.01.2020, 18:42 Uhr bei 76.7 CHF. Cosmo zählt zum Segment "Arzneimittel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Cosmo auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Cosmo mit einer Rendite von -13,08 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,02 Prozent. Auch hier liegt Cosmo mit 10,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cosmo-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 85,01 CHF. Der letzte Schlusskurs (77,1 CHF) weicht somit -9,3 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (73,68 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,64 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cosmo-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cosmo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Cosmo hat mit einer Dividendenrendite von 1,18 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt -0,37. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Cosmo-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.