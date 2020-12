Cosmo Aktie: In Zeiten von Corona sind das überraschend gute Ergebnisse

Cosmo hat seinen Umsatz im 1. Halbjahr um 20,4% auf 25,9 Mrd SFr gesteigert. Der Verlust konnte um 85,2% auf 0,21 SFr je Aktie reduziert werden. In Zeiten von Corona sind das überraschend gute Ergebnisse. In der Medikamentenentwicklung und -lizenzierung konnten wichtige Fortschritte erzielt werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat sich positiv über Methyllene Blue MMX geäußert. In den USA geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



