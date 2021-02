Cosmo-Aktie: Eine ungewisse Zukunft?

Mitte 2020 bildete sich ein neues Allzeithoch bei der Cosmo Aktie (90,0 Euro). Von dort an ist die Aktie eingebrochen und bis zu 25 % gefallen. Dabei wurde die Unterstützung in Form der Skou A Wolke nach unten durchbrochen. Auch die Chikou Linie begab sich unter die Kumo, was eine Trendwende signalisierte. Ein neues Zwischentief entstand bei 67,2 Euro.