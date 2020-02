Cosco Shipping Energy Transportation: Da muss man staunen!

Cosco Shipping Energy Transportation weist am 29.02.2020, 12:01 Uhr einen Kurs von 3.04 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Marine" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cosco Shipping Energy Transportation einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cosco Shipping Energy Transportation jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Cosco Shipping Energy Transportation erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche sind im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -33,8 Prozent im Branchenvergleich für Cosco Shipping Energy Transportation bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,72 Prozent im letzten Jahr. Cosco Shipping Energy Transportation lag 33,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Cosco Shipping Energy Transportation liegt mit einem Wert von 11,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 80 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Marine" von 58,35. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cosco Shipping Energy Transportation. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.