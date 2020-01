Cosan: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Cosan aus dem Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" wird an der heimatlichen Börse New York am 30.01.2020, 13:31 Uhr, ein Kurs von 22.59 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Cosan-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cosan beläuft sich mittlerweile auf 15,67 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 22,58 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +44,1 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,72 USD. Somit ist die Aktie mit +8,98 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cosan-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cosan vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 24,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (22,58 USD) ausgehend um 8,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cosan von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.