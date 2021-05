Corvus Gold sichert sich Darlehen in Höhe von 20 Mio. USD von AngloGold Ashanti North America Inc. zur Finanzierung der Genehmigungs- und Vorerschließungsarbeiten bei North Bullfrog

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. Corvus Gold Inc. („Corvus“ oder das „Unternehmen“) – (TSX: KOR, NASDAQ: KOR) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit AngloGold Ashanti North America Inc. („AngloGold“) einen Darlehensvertrag über 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, um die laufenden Genehmigungs- und Vorerschließungsarbeiten für das Projekt North Bullfrog des Unternehmens sowie die anhaltenden Explorationsarbeiten in den Projekten Mother Lode und Lynnda Strip ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



