Corvus Gold bohrt 130,5 Meter einem Gehalt von 2,33 g/t Gold, einschließlich 27,7 Meter mit einem Gehalt von 4,46 g/t Gold und 9,26 g/t Silber mit Erweiterung der neuen hochgradigen erzführenden Zone Northern in der Lagerstätte Mother Lode

Quelle: IRW Press

6. Januar 2021 – Vancouver, B. – Corvus Gold Inc. („Corvus” oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/corvus-gold-inc/) – (TSX: KOR, NASDAQ: KOR) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Ergebnisse aus dem zweiten Bohrloch in der neuen hochgradigen erzführenden Zielzone Northern der Central Intrusive Zone (CIZ) erhalten hat. Das Bohrloch ML20-165CT, das in der CIZ gebohrt wurde, ergab 130,5 m mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



