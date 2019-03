Corvia Medical unterzeichnet Vereinbarung mit Edwards Lifesciences, dem globalen Marktführer für Innovationen für strukturelle Herzfehler

Weitere Suchergebnisse zu "Edwards Lifesciences":

Tewksbury, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Corvia Medical, Inc.,ein Privatunternehmen, das ein erstklassiges Gerät zur Behandlung vonHerzfehlern anbietet, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarungmit Edwards Lifesciences unterzeichnet hat. Die Vereinbarung beläuftsich auf eine Investition von 35 Millionen Dollar und umfasst eineOption, nach der Edwards das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunktexklusiv übernehmen kann. Mit den Fonds wird die klinische StudieREDUCE LAP-HF II für das InterAtrial Shunt Device (IASD®)abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um das ersteTranskathetergerät zur Behandlung von Herzfehlern mit erhaltener(HFpEF) und mittlerer Ejektionsfraktion (HFmrEF)."Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch den globalenMarktführer für patientenorientierte Innovationen bei strukturellenHerzerkrankungen, da wir diese neue Behandlung von Herzfehlern nunfortsetzen können", kommentierte George Fazio, Präsident undGeschäftsführer von Corvia Medical. "Wir sind stolz auf das, was wirbis zum heutigen Tag geschafft haben, und freuen uns, dass wir dieseZulassungsstudie mit der Unterstützung unserer globalen klinischenPrüfärzte abschließen können.Das IASD sorgt in der linken Herzkammer für kontinuierliche unddynamische Dekompression. Damit können Symptome reduziert und derFortschritt des Herzfehlers verlangsamt werden. Die CE-Kennzeichnungwurde in 2016 erlangt und der NUB1-Status für Erstattung inDeutschland wurde Anfang dieses Jahres gewährt. Das Gerät wird unterder Studie REDUCE LAP-HF, einer großen internationalen, prospektiven,doppelt verblindeten, randomisierten Studie mit Scheinkontrolle, an608 HFpEF- und HFmrEF-Patienten in den Vereinigten Staaten, derEuropäischen Union, Australien und Kanada getestet. Die Rekrutierungist noch nicht abgeschlossen.Informationen zum InterAtrial Shunt Device (IASD®)Das Interatrial Shunt Device ist das erste Transkathetergerät derWelt, das in der Europäischen Union zur Behandlung von Herzfehlernmit erhaltener (HFpEF) oder mittlerer Ejektionsfraktion (HFmrEF)zugelassen ist. Das IASD-Implantat wird durch eine kleine Öffnung inder Herzkammerscheidewand eingesetzt und bildet einen Übergangzwischen der rechten und der linken Herzkammer, über den die linkeHerzkammer in Ruhe und bei physischer Aktivität dekomprimiert wird,wodurch der Druck in der linken Herzkammer reduziert wird. Durch dieleichtere, kontinuierliche und dynamische Dekompression der linkenHerzkammer verbessert das IASD Symptome von Herzfehlern und dieLebensqualität, sorgt für kürze Hospitalisierungsquoten aufgrund vonHerzfehlern und reduziert die Allgemeinkosten für die Verwaltung vonHerzpatienten. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://treatmyheartfailure.com . Das IASD ist ein Prüfgerät und wirdin den Vereinigten Staaten nicht kommerziell vertrieben.Informationen zu Corvia Medical, Inc.Corvia Medical, Inc. revolutioniert die Behandlung von Herzfehlernmit erstklassigen Transkathetergeräten zur Behandlung vonstrukturellen Herzfehlern. Das Privatunternehmen wird von Third RockVentures, General Catalyst Partners, AccelMed, Lumira Ventures,Edwards Lifesciences und einem unbekannten strategischen Investorfinanziert. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://corviamedical.com/ .Pressekontakt:Jennifer Fitzgerald+1-484-678-5018jen@sprigconsulting.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/224540/corvia_medical_logo.jpgOriginal-Content von: Corvia Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell