Corus Entertainment: Bitte nicht vergessen!

Für die Aktie Corus Entertainment stehen per 13.03.2020, 15:44 Uhr 3.06 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Corus Entertainment zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Corus Entertainment erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corus Entertainment vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (7,67 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 162,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,92 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Corus Entertainment erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corus Entertainment liegt bei einem Wert von 4,67. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 21,74) unter dem Durschschnitt (ca. 79 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Corus Entertainment damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Corus Entertainment im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Corus Entertainment. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".