Cortina: Tacheles!

Für die Aktie Cortina stehen per 10.10.2018 0,98 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Cortina zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cortina entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Cortina niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary. Der Unterschied beträgt 1,56 Prozentpunkte (2,04 % gegenüber 3,6 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cortina. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cortina mit einem Wert von 6,56 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 42,59 , womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.