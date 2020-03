Corteva: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Einhell Germany":

Für die Aktie Corteva aus dem Segment "Materialien" wird an der heimatlichen Börse New York am 30.03.2020, 17:37 Uhr, ein Kurs von 23.93 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Corteva ist mit einem Kurs von 23,21 USD inzwischen -15,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,06 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Fundamental: Corteva ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,35 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,46 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Corteva wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Das Kursziel für die Aktie der Corteva liegt im Mittel wiederum bei 31,3 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 23,21 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 34,86 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Corteva insgesamt die Einschätzung "Hold".