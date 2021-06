Corsearch und Incopro schließen sich zusammen, um ein saubereres Internet und eine bessere Gesellschaft zu unterstützen

London (ots/PRNewswire) - - Da eCommerce und digitale Inhalte boomen, werden Corsearch und Incopro ein globales Team bilden, das in der Lage ist, das Vertrauen gegen Fälschungen, Markenmissbrauch und Piraterie wiederherzustellenCorsearch freut sich, die Übernahme des Online-Markenschutzanbieters Incopro bekannt zu geben, mit der Corsearch seine Fähigkeiten im Bereich Marken- und Inhaltsschutz weiter ausbaut. Wie Corsearch ist Incopro ein agiles und innovatives Unternehmen, das neue Technologien entwickelt hat, um den wachsenden Herausforderungen einer komplexen Online-Umgebung zu begegnen. Das technologiegestützte Team von Incopro schützt mehr als 750 Marken vor Fälschungen und IP-Missbrauch. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen spiegelt das Engagement wider, die Lösungen weiterzuentwickeln und zu liefern, die Marken und IP-Unternehmen benötigen.Das dramatische Wachstum von eCommerce und digitalem Medienkonsum bedeutet, dass Unternehmen und Verbraucher heute mehr denn je auf das Internet angewiesen sind. Neben den Chancen, die die globalen Märkte bieten, gibt es jedoch auch immer häufiger Bedrohungen durch Fälschungen, grauen Handel, Markenmissbrauch und Online-Piraterie. Mehr denn je kommt es auf Markenschutzlösungen an, die fortschrittliche Technologien nutzen, um Markenrisiken zu reduzieren und das Wohl der Verbraucher zu schützen.Von Großkonzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen benötigen IP-Eigentümer eine umfassende Markenschutzlösung, die auf einem globalen Netzwerk aus Technologie, Daten und Fachwissen aufbaut. Corsearch ist ein vertrauenswürdiger Name für Marken, die innovative, fachkundige Unterstützung gegen Umsatzeinbußen und Reputationsschäden durch IP-Missbrauch benötigen. Die Aufnahme des Incopro-Teams in sein weltweites Netzwerk von Analysten, Entwicklern und Ermittlern stellt sicher, dass Corsearch seine Wirksamkeit gegen Markenerosion in jedem Markt weiter verstärkt.Tobi Hartmann, CEO von Corsearch, sagte: "Seit Jahren sind wir nicht nur von den zukunftsweisenden Technologien und der globalen Ausrichtung von Incopro beeindruckt, sondern auch von ihrem Engagement für das Prinzip, das Vertrauen in den digitalen Handel wiederherzustellen. In der Vergangenheit hat Incopro seine Markenkunden eingeladen, sich 'einer größeren Bande' gegen Fälschungen und IP-Missbrauch anzuschließen - wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt haben, sich dem globalen Team von Corsearch anzuschließen, während wir uns gemeinsam für ein saubereres Internet und eine bessere Gesellschaft einsetzen."Simon Baggs, CEO von Incopro, sagte: "Dies ist eine wirklich aufregende Gelegenheit für mein Management-Team und meine Mitarbeiter, sich mit dem talentierten Team von Corsearch zusammenzuschließen - um gemeinsam die Technologie und Lösungen zu liefern, die Marken- und IP-Eigentümer benötigen. Wir sind begeistert, dass wir eine noch stärkere gemeinsame Stimme haben werden. Wir freuen uns darauf, noch enger mit den Internetplattformen zusammenzuarbeiten und laut nach dem Schutz zu rufen, den die Rechteinhaber verdienen. Ich möchte mich bei unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären für ihre große Unterstützung bedanken. Es gibt so viel mehr, was wir gemeinsam tun können!"Informationen zu Corsearch: In einer komplexen Welt macht es Corsearch für Marken und Rechtsexperten einfach, ihr geistiges Eigentum von der Freigabe bis zum Schutz zu verwalten. Als Partner von Tausenden von Unternehmen weltweit verfügt Corsearch über einen Mix aus umfassenden Technologien, qualifizierten Analysten und einem kundenorientierten Ansatz, der die effektive Verwaltung von Marken ermöglicht.Neben dem Screening, der Recherche und der Überwachung von Marken unterstützt Corsearch die Rechteinhaber mit Lösungen für den Markenschutz, die von der Bekämpfung von Fälschungen bis zur Piraterie reichen.Informationen zu Incopro: Incopro hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Internet für Unternehmen und deren Kunden besser zu machen. Die Kombination von Incopros intelligenter, ML-gesteuerter Talisman-Plattform mit seinem globalen Team von Expertenanalysten bietet Rechteinhabern volle Transparenz über die Bedrohungen für ihre Marke und ihre Verbraucher und die Möglichkeit, diese Risiken in großem Umfang effektiv zu mindern. Das 2012 von einem Team mit kriminalistischer, technischer und IP-Expertise gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Los Angeles, Boise, Shanghai und Cardiff. Incopro schützt über 750 führende globale Marken, darunter Mondelez International, Reckitt, Unilever, Superdry und Brother International.Pressekontakt:Bitte kontaktieren Sie hello@corsearch.com oder besuchen Sie https://corsearch.com/our-products/online-brand-protection für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243555/Corsearch_Logo.jpgOriginal-Content von: Corsearch, übermittelt durch news aktuell