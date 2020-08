Corsearch übernimmt TrademarkNow

New York (ots/PRNewswire) - Corsearch baut seine Position im Bereich für Markenrecherchen und Markenüberwachung durch die Übernahme von TrademarkNow weiter aus. Durch diese Übernahme unterstützen wir IP-Experten mit noch mehr innovativen neuen Produkten und technologischen Fortschritten.Corsearch Inc. freut sich, die Übernahme von TrademarkNow, bekannt zu geben. Die Übernahme erweitert die Markenrecherche- und Überwachungskapazitäten von Corsearch und baut seine globale Präsenz noch weiter aus.In einem zunehmend komplexen Geschäftsumfeld benötigen Markenpraktiker eine größere Auswahl an Lösungen, die ihr Bedürfnis nach Zusammenarbeit und sofortiger Arbeit von überall her unterstützen. Zusammen mit seinem Team von Legal-Tech-Innovatoren wird die Hinzufügung der intelligenten Online-Plattform von TrademarkNow den Kunden von Corsearch schnelle, integrierte Optionen für das Screening, die Recherche, die Überwachung und den Schutz von Marken bieten - und zwar auf eine Weise, die ihren sich ändernden Bedürfnissen gerecht wird.Corsearch CEO, Tobias Hartmann, sagte: "Wir praktizieren unser Mantra 'Gemeinsam stärker', indem wir zwei der branchenführenden Unternehmen zusammenführen und TrademarkNow zu Corsearch bringen. Durch den innovativen Einsatz von maschinellem Lernen wird mit TrademarkNow die Komplexität reduziert und die Effizienz der Benutzer gesteigert. In Kombination mit den globalen Datensätzen von Corsearch und dem ganzheitlichen Ansatz zur Verwaltung des Marken-Lebenszyklus bringt diese Vereinbarung die besten Talente im Bereich Technik und Marken zusammen".Mikael Kolehmainen, CEO & Mitbegründer von TrademarkNow, sagte: "Die Mission von TrademarkNow, schnelle und umfassende Dienstleistungen im Bereich der Markenrecherche und -überwachung anzubieten, erfordert Investitionen und strategische Partnerschaften mit den klügsten Köpfen. Die Zusammenarbeit mit Corsearch bedeutet, dass wir gemeinsam die Arbeit von Markenexperten verändern können, indem wir Sofortdaten in einer sicheren, strukturierten und benutzerfreundlichen Art und Weise zur Verfügung stellen".Durch die Übernahme wird die End-to-End-Plattform von Corsearch weiter verbessert, die den Benutzern einen integrierten Workflow bietet, der vom ersten Marken-Screening bis hin zu Anti-Fälschungs-Untersuchungen reicht.Informationen zu Corsearch:Seit über 70 Jahren unterstützt Corsearch Marken- und Rechtsexperten bei der Klärung, Verwaltung und dem Schutz von geistigen Eigentumsrechten. Die Verknüpfung von außergewöhnlichem Service und innovativer Technologie hat Corsearch zu einem vertrauenswürdigen Partner für tausende von Kunden gemacht.Mit 10 weltweiten Niederlassungen und Hunderten von ausgebildeten Analysten ist Corsearch ein marktführender Anbieter in der Markendienstleistungsbranche, der End-to-End-Lösungen anbietet, die den gesamten Lebenszyklus einer Marke unterstützen.Informationen zu TrademarkNow:TrademarkNow bietet eine intelligente webbasierte Markenverwaltungsplattform, die von Unternehmen, Anwaltskanzleien und Branding-Agenturen für sofortige Markenrecherchen und -überwachungsergebnisse genutzt wird.Das Kernstück des hochmodernen Systems von TrademarkNow ist künstliche Intelligenz, welche modernste maschinelle Lerntechniken mit intuitivem Design auf eine Weise verbindet, die zu einer schnelleren und intelligenteren Markenanalyse führt. Entwickelt wurde dies von Markenrechts- und Linguistik Experten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243555/Corsearch_Logo.jpgPressekontakt:Bitte kontaktieren Sie hello@corsearch.com oder besuchen Sie https://corsearch.com/corsearch-acquires-trademarknow/ für weitere Informationen.Original-Content von: Corsearch, übermittelt durch news aktuell