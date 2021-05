Corsair Gaming: Sprung auf 81er RS Rating; Kommt der Ausbruch?

Während der „Zuhause“-Phase der Pandemie nutzten viele Menschen Videospiele, um sich die Zeit zu vertreiben.

Das war ein Segen für Unternehmen wie Corsair Gaming, die Ausrüstung und Software für Gamer anbieten.

Am Montag bewegte sich das Relative Strength (RS)-Rating für Corsair Gaming in eine Top-Kategorie. Es stieg von 78 am Vortag auf nun 81.

Solide Relative Stärke

Das RS-Rating von 81 bedeutet, dass Corsair im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung