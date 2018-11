Correvio Pharma: Geht es jetzt um die Wurst?

Per 30.10.2018 wird für die Aktie Correvio Pharma am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 4,66 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Arzneimittel".

Wie Correvio Pharma derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Correvio Pharma. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Correvio Pharma. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 37,5 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Correvio Pharma momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Correvio Pharma weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,17), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Correvio Pharma wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Für die Correvio Pharma sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Correvio Pharma. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 8 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 71,67 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 4,66 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".