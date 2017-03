Frankfurt am Main (ots) - Die Bürger-Journalistenschule desRecherchebüros Correctiv bekommt Konturen: Erster digitaler Dozentder "Reporterfabrik" soll Deutschlands bekanntesterJournalismus-Lehrer Wolf Schneider werden. Der inzwischen 91 Jahrealte frühere "Welt"-Chefredakteur und Ex-Leiter derHenri-Nannen-Schule erläutert in Videos elementare Fragen zumjournalistischen Schreiben, erzählen Correctiv-Gründer David Schravenund "Reporterfabrik"-Leiter Cordt Schnibben im "medium magazin"(Ausgabe 2-2017). Der Videodreh hat bereits im Februar stattgefunden.Beim Workshop des "Reporterforums" in Hamburg wollen die Macher ersteAusschnitte aus den Tutorials zeigen. Schneider hatte bis 2011 schondie Sprach-Kolumne "Speak Schneider" bei Süddeutsche.de.Schraven will mit einer Journalistenschule für alle Bürger seineVision einer "redaktionellen Gesellschaft" festigen. Sein Ziel istes, in möglichst allen Teilen des Landes einigen engagierten Bürgerndie journalistische Recherche und ein kritisches Urteilsvermögen nahezu bringen. Mit je fünf Leuten aus 700 Kommunen ist laut Schraveneine kritische Masse erreicht. Auch eine relativ kleine Gruppe könneBehörden im Blick behalten, selbst Fakten recherchieren und so dieGesellschaft gegen Populisten immun machen. Offizieller Start der"Reporterfabrik" ist September.Die "Reporterfabrik" soll aus virtuellen Seminaren und ausPräsenz-Workshops bestehen. Über Videos, etwa mit Wolf Schneider,sollen Interessierte einen Einstieg finden. Im digitalen Klassenraumsoll es weitergehen. Wer sich besonders interessiert, kann Seminaremit hochkarätigen Referenten besuchen. Konzept und Programm definiert"Spiegel"-Reporter Cordt Schnibben. Er macht nach seinem Ausscheidenbeim "Spiegel" Ende Januar 2018 seinen derzeitigen Neben- zumHauptjob.Der Text von Jens Twiehaus zu aktuellen Projekten von Correctiverscheint in "medium magazin" 2-2017, Seite 54-56. Das Heft istdigital im iKiosk verfügbar und kann gedruckt einzeln gekauft oderabonniert werden. Blick ins Heft:http://mmbeta.de/medium-magazin-022017/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell