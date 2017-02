Corporate INTL: GRP Rainer Rechtsanwälte als beste Kanzlei im Wirtschaftsrecht und Steuerrecht 2017 ausgezeichnet

Köln (ots) - Corporate INTL hat GRP Rainer Rechtsanwälte in denKategorien Wirtschaftsrecht und Steuerrecht erneut als Kanzlei desJahres 2017 in Deutschland ausgezeichnet.GRP Rainer Rechtsanwälte, Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart führen aus: Man kennt esaus dem Sport: Einen Titel zu gewinnen, ist schwierig. Den Titel zuverteidigen noch viel schwieriger. Genauso verhält es sich auch mitAuszeichnungen im Wirtschaftsleben. Ein Preis bedeutet immer auchAnerkennung für geleistete Arbeit und Engagement. Den Award desrenommierten britischen Corporate INTL Magazine einmal zu erhalten,ist schon eine hohe Auszeichnung. Diesen Award wiederholt zuerhalten, ist noch höher zu bewerten. Es belegt, dass der Gewinn derGlobal Awards 2016 für GRP Rainer kein Grund war, sich auf denLorbeeren auszuruhen, sondern Ansporn, die hohe Kompetenz und denService der Kanzlei zu erhalten und auszubauen.Die Auszeichnungen mit den Global Awards in den BereichenWirtschaftsrecht und Steuerrecht ist auch die Anerkennung dafür, dassGRP Rainer in diesem Bestreben nie nachgelassen hat und auchweiterhin nicht nur die Kompetenzen im Wirtschaftsrecht undSteuerrecht, sondern auch in allen relevanten angrenzendenRechtsgebieten bündelt, um der Mandantschaft eine fundierte undlösungsorientierte Beratung aus einer Hand bieten zu können.Bei den Corporate INTL Global Awards werden u.a. führendeKanzleien in den unterschiedlichen Rechtsgebieten von einerunabhängigen Jury ausgezeichnet. Bevor die Awards verliehen werden,werden die nominierten Unternehmen gründlich geprüft. Neben derfachlichen Kompetenz spielen auch die Service-Leistungen einewesentliche Rolle. Ausgezeichnet werden Kanzleien, die in denvergangenen zwölf Monaten durch ihr Know-how, ihre Arbeit und ihrenService überzeugt haben. Dabei werden für jede Kategorie bis zu fünfKanzleien für die Endauswahl nominiert. Einen besonderen Stellenwerterhalten die Global Awards auch dadurch, dass Empfehlungen dernationalen und internationalen Mandantschaft bei der Vergabeberücksichtigt werden.GRP Rainer Rechtsanwälte hat seine hohe Kompetenz in den BereichenWirtschaftsrecht und Steuerrecht erneut nachgewiesen und wurde dafürmit den Awards belohnt.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/handelsrecht.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell