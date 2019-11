Der Corporate Health Award setzt ein Zeichen für neue Managementstrategien und soziale Nachhaltigkeit

Frankfurt/Bonn (ots) -- 17 Preisträger in der Kategorie "Großkonzern" und "Mittelstand"und zehn Sonderpreise- Am 27. November 2019 wurden Deutschlands gesündeste Arbeitgeberin Frankfurt/Main prämiertBei der feierlichen Verleihung des begehrten Corporate Health Awards imexklusiven Ambiente des Westhafens Pier 1 in Frankfurt/Main gab es viel Applausfür die Gewinner. Der Applaus war mehr als verdient, denn die Zahl der Bewerberum den Award, die sich in einem anspruchsvollen wissenschaftlichenAuswahlprozess dem Branchenvergleich gestellt haben, hat sich zum Vorjahr von270 auf 347 Organisationen erhöht. Der wissenschaftliche Evaluationsprozessstellt höchste Ansprüche an Vorstände, Geschäftsleitung und Führungskräfte, anPersonalmanager ebenso wie an die Vorreiter für BetrieblichesGesundheitsmanagement und Transformationsaufgaben."Unternehmen tragen eine Verantwortung für die Menschen, die dort arbeiten",sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Schirmherr des Awards. "Ich freuemich, dass so viele Arbeitgeber dieser Verantwortung gerecht werden und sichvorbildlich um die Gesundheit ihrer Beschäftigten kümmern. Ich ermutige jedesUnternehmen, sich die Preisträger als Vorbilder zu nehmen und gerade in einersich schnell verändernden Arbeitswelt in die Gesundheit der Beschäftigten zuinvestieren. Das hilft nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - auchUnternehmen profitieren von einer fitten und motivierten Belegschaft."Die Initiatoren des Awards gratulieren allen Siegelträgern und Gewinnern für dieherausragenden Leistungen. Die Preisverleihung beim renommierten CorporateHealth Award von EuPD Research und Handelsblatt prämierte öffentlichkeitswirksamdie besten Unternehmen und Organisationen Deutschlands in verschiedenenBranchenkategorien. Neben den 14 Gewinnern in der Kategorie "Großkonzern" unddrei Gewinnern im Bereich "Mittelstand" wurden Sonderpreise für herausragendeLeistungen vergeben. Um weiteres Engagement zu würdigen, wurden diese neben denKategorien "Gesundes Handwerk", "Gesunde Hochschule BGM & SGM", "GesundeErnährung", um die aktuellen Sonderpreise "Digitales Corporate HealthManagement", "Check-up", "Mental Health", "Führung" und "International"erweitert. Unterstützt wird der Corporate Health Award durch dieSonderpreispartner und Förderer: Helios-Gruppe, Techniker Krankenkasse, IKKclassic, WW at Work und Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW),Aggerverband und fitbit.Markus A.W. Hoehner, Geschäftsführer von EuPD Research und Steffen Klink,Leitung Corporate Health Award und Director Social Sustainability, gratuliertenden Gewinnern und stellten in der Laudatio fest: "An den Auswertungen erkennenwir, dass Corporate Health in die Chefetagen vordringt. Zunehmend nehmen sichGeschäftsführer des Themas an. Operative Gesundheitsförderung bleibt zwaretabliert, aber Unternehmen legen den Fokus mehr und mehr aufbereichsübergreifende Corporate-Health-Strategien und -Strukturen im gesamtenManagementsystem. Die zahlreichen Preisträger haben dies eindrucksvollbewiesen."Pascal Gerckens, Mitglied der Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group:"Wir haben es mit einem kulturellen Wandel zu tun. Unternehmen stehen zum einenals Arbeitgebermarke in der Öffentlichkeit und zum anderen erwarten MitarbeiterWertschätzung und Motivation seitens ihrer Arbeitgeber. NachhaltigeManagementstrategien mit Weitsicht und soziale Verantwortung sind bedeutsamsowohl für große als auch kleinere Unternehmen. Insofern ist es so wichtig, dassdie vielen engagierten Unternehmen Orientierung geben und eine Vorbildfunktioninnerhalb ihrer Branche einnehmen. Gratulation zu dieser Leistung!"Die Gewinner im Überblick-AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG - Gewinner GroßkonzernChemie/Pharma)-Berliner Wasserbetriebe AöR - Gewinner Großkonzern (ÖffentlicheVerwaltung)-DAK-Gesundheit - Gewinner Großkonzern (Versicherungen)-DB Cargo AG - Gewinner Großkonzern (Verkehr/Logistik)-Dräger - Gewinner Großkonzern (Elektrotechnik)-Edeka - Gewinner Großkonzern (Handel)-Emschergenossenschaft und Lippeverband EGLV - Gewinner Großkonzern(Energiewirtschaft)-Gesundheit Nordhessen - Gewinner Großkonzern(Gesundheits-/Sozialwesen)-HUGO BOSS - Gewinner Großkonzern (Konsumgüter)-ING Deutschland - Gewinner Großkonzern (Finanzen)-Magna PT - Gewinner Großkonzern (Produktion/Verarbeitende Industrie)-MEBO Sicherheit GmbH - Gewinner Mittelstand (Handel)-Rolls-Royce Power Systems - Gewinner Großkonzern-(Maschinenbau/Schwerindustrie)-SAP SE - Gewinner (Großkonzern Informations-/Kommunikationstechnik)-Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte - Gewinner Großkonzern(Kommunikation/Medien/Beratung)-Volksbank Ulm-Biberach eG - Gewinner Mittelstand (Finanzen)-Werner Gießler GmbH - Gewinner Mittelstand (Produktion/VerarbeitendeIndustrie)Die Gewinner der Sonderpreise im Überblick-BOS FOOD - Gewinner 1. Platz der Fitbit-Challenge-DZ Privatbank (Luxemburg) - Gewinner SONDERPREIS International-Gothaer - Gewinner SONDERPREIS Führung-königherz GmbH - SONDERPREIS Gesundes Handwerk-Landeshauptstadt München - Gewinner SONDERPREIS Mental Health-LWL -Gewinner SONDERPREIS Ernährung-NEW AG - Gewinner SONDERPREIS Digitales Corporate Health Management-Schindler - Gewinner SONDERPREIS Check-up-TH Wildau - Gewinner SONDERPREIS Gesunde Hochschule SGM-Universität Paderborn - Gewinner SONDERPREIS Gesunde Hochschule BGMDas Qualitätssiegel des Corporate Health Awards erhielten-Landratsamt Karlsruhe-Bundesstadt Bonn-Bezirksamt Neukölln von Berlin-Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik-Europa-Park-Lenze Operations GmbH-MDK Baden-Württemberg-OBI Group Holding GmbH SE & CO KgaA-Pöyry Deutschland GmbH-Santander Consumer Bank AG-Schaeffler Technologies-Schindler Deutschland AG-TARGOBANK -Vetter Pharma GmbH & Co KG-Weinor GmbH & Co.KGEvaluationsprozess und wissenschaftliche ExpertiseDer Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentesCorporate Health Management und wurde 2009 vom Forschungsinstitut EuPD Researchund dem Handelsblatt initiiert. Das Ziel des vorausgehenden umfangreichenEvaluationsprozesses ist es, vor allem in den Führungspositionen der deutschenWirtschaft die Einsicht in die Notwendigkeit von Investitionen in betrieblicheGesundheitssysteme zu stärken und vor dem Hintergrund des demographischenWandels die Wettbewerbsfähigkeit durch gezieltes Corporate Health Managementsicherzustellen. Eines wurde im diesjährigen Auswahlprozess deutlich: VieleUnternehmen haben erkannt, dass es für die Positionierung im Markt immerwichtiger wird, strategische Ziele zu definieren, die die soziale Nachhaltigkeitin den Fokus stellen. Die Zahl der Bewerber um den Award, die sich in einemanspruchsvollen wissenschaftlichen Auswahlprozess dem Branchenvergleich gestellthaben, hat sich zum Vorjahr von 270 auf 347 Organisationen erhöht. Bei denAuswertungen der Erhebungsdaten zeigte sich deutlich: Eine operativeGesundheitsförderung stellt zwar ein etabliertes Instrument dar, der Fokus derUnternehmen wird jedoch mehr und mehr auf Corporate Health "Strategien" und"Strukturen" gelegt. Weiteres Ergebnis der Studienergebnisse: Vor demHintergrund der Herausforderungen des heutigen Arbeitsmarktes erkennen dieUnternehmen die Bedeutung einer entsprechenden Unternehmenskultur für dieZukunftsfähigkeit ihrer Organisation auf höchster Management-Ebene. DieEinbindung der Geschäftsführung hat sich weiter erhöht und liegt nun seit 2009auf Rekordniveau. Die Ergebnisse der Bewerber fließen zudem in die jährlicheTrendstudie "Corporate Health Management in Deutschland" und liefern somit einefaktenbasierte Aussage zu den branchen- beziehungsweise größenspezifischenUmsetzungsgraden und der entsprechenden Relevanz in den Bereichen "Strategie","Struktur", "Maßnahmen" sowie der mehr als 150 enthaltenen Befragungsitems.Über den Corporate Health AwardDer Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschlandfür exzellentes Corporate Health Management. Über 500 Organisationen konntenseit 2009 in den Stand der "Corporate Health Company" berufen werden. Alleine in2019 hatten sich 347 Unternehmen und Organisationen um die begehrten Awardsbeworben und sich einem anspruchsvollen wissenschaftlichen Auswahlverfahrengestellt. Mehr Informationen: www.corporate-health-award.deWeitere Infos zum Award und zur Corporate Health Initiative unterwww.ch-initiative.deLangfassung Presseinfo und Grafiken: http://ots.de/qWLnNTPressekontakt:Experten- und Interviewanfragen, weiteres Bildmaterial unter:presse@ch-initiative.de. Tel. +49-30-201 88 565Aktualisierung: 28.11.2019, 17:51 UhrOriginal-Content von: Corporate Health Initiative, übermittelt durch news aktuell