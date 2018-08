Corporate Grassroots: Der ungehobene Schatz begeisterter Kunden

Fan-Fitness-Test 2018: Unternehmen nutzen Begeisterung undEngagement selten als echte Ressource.Wien, Hamburg (ots) - Jedes Unternehmen wünscht sich Begeisterung.Doch wenn in der Praxis ein begeisterter Kunde an die Tür klopft,erntet er oft Schweigen - oder einen nüchternen Textbaustein alsAntwort. Das Potential von Fans für Produkte oder Unternehmen wirdselten erkannt und noch seltener gut genutzt.Begeisterung ist ein ungehobener Schatz. Das hat ein Praxistestder Kommunikationsberatung [Corporate Grassroots Factory](http://www.corporategrassroots.com) ergeben. Die meisten Unternehmenhaben keine Idee, wie sie mit herzlich engagierten Kunden umgehen unddiese involvieren sollen. Auch das österreichischeMeinungsforschungsinstitut imas kommt in einer [aktuellen Studie](http://www.bit.ly/imas_grassroots_studie) zu dem Schluss, dass sichjeder Fünfte freiwillig an einer Grassroots-Kampagne von Unternehmenbeteiligen würde.Ein Team der Corporate Grassroots Factory hat 2018 zum zweiten Maldie Fan-Fitness von hundert zufällig ausgewählten Unternehmen inÖsterreich und Deutschland getestet. Das Ergebnis: "Die Leutewünschen sich Engagement - und erkennen es nicht, wenn es ihnenserviert wird." So fasst Michaela Mojzis-Böhm, Gründerin derCorporate Grassroots Factory, das [Testergebnis](http://bit.ly/fanfitness2018) zusammen. [ ](http://bit.ly/fanfitness2018)Wie sich die Beziehungen zu Kunden vertiefen lassen, ist derzeitein zentrales Thema vieler Management-Runden. Karin Volbracht von derGrassroots Factory in Hamburg sagt dazu: "Es gibt zwei gegenläufigeTrends: Einerseits die Automatisierung von Kundenkontakten - zumBeispiel durch Chat-Bots und andere digitale Werkzeuge - andererseitsdie Notwendigkeit einer echten, lebendigen Beziehung zu Kunden alsauthentische Unterstützer und Botschafter."Zwtl.: Über die Hälfte der Unternehmen ignorieren BegeisterungWie Unternehmen reagieren, wenn Kunden Lob und freiwilligesEngagement anbieten, macht der Fan-Fitness-Test gut sichtbar.Insgesamt hat ein freiwilliges Testerteam 100 Unternehmen herzlichper Mail angeschrieben. In dieser Mail haben sie ehrliches Lobausgesprochen und gefragt, ob sie irgendetwas für das Unternehmen tunkönnen - natürlich unentgeldlich, weil sie von dem Unternehmen bzw.Produkt begeistert sind.Über die Hälfte der Unternehmen (54) ignorierten die Begeisterungund das Mitmach-Angebot. 19 Unternehmen antworteten gar nicht. 32schickten einen förmlichen Textbaustein an den Fan zurück."Das ist so, als würde ich ein liebevoll ausgesuchtes Geschenkeinfach liegen lassen", sagt Michaela Mojzis-Böhm. "Und der Mensch,der mir das schenken wollte, fühlt sich unverstanden oder ungeliebt."Immerhin 20 der 100 getesteten Unternehmen sind "fit für Fans".Sie antworten herzlich und persönlich. Außerdem bieten sie demFan-Kunden konkrete Möglichkeiten für sein Engagement. Die Bandbreitereicht dabei von der Bitte um Testimonial-Aussagen oder User-Fotosüber Einladungen zu Kundentreffen und Umfragen bis hin zur Vernetzungin Social Media und dem Hinweis auf Online-Bewertungen."Jedes Unternehmen hat Fans. Die Frage ist nur, wie professionellerkennen und involvieren Unternehmen diese Fans tatsächlich", fasstFan-Managerin Mojzis-Böhm zusammen. "Fan-Management ist das logischeGegenstück zum Beschwerdemanagement."Zwtl.: "Begeisterung verdient zumindest die gleiche Aufmerksamkeitwie Kritik".[Fan-Fitness-Report 2018 mit Flops und Tops](http://bit.ly/fanfitness2018)Rückfragehinweis:Corporate Grassroots Factory, www.corporategrassroots.comWien: Michaela Mojzis-Böhm - mojzis@corporategrassroots.com+43 664 4208515Hamburg: Karin Volbracht - volbracht@corporategrassroots.com+49 171 5476105Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30927/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Corporate Grassroots Factory, übermittelt durch news aktuell