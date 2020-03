Coronavirus macht vor der Online-Partnersuche keinen Halt (FOTO)

Hannover (ots) - Eine neue Umfrage der Dating-Plattform Gleichklang.de. zeigt,dass 50 % der Befragten sich durch das Coronavirus in ihrer Partnersuchebeeinflusst sehen.Häufigster beschriebener Einfluss war eine Absage oder Reduktion von Treffen.UmfrageDie Online-Partnervermittlung http://www.Gleichklang.de hat 300 Mitgliedergebeten, in einem freien Text zu schildern, ob und wie das Coronavirus ihrePartnersuche beeinflusse.Die freien Texte der Befragten wurden qualitativ ausgewertet und verschiedenenKategorien zugewiesen.Ergebnisse50 % der Befragte wählten Formulierungen, wie "kein Einfluss", "absolut kein Einfluss", "beeinflusst meine Partnersuche nicht", "keine Auswirkungen".Von diesen 50 % gaben aber 18 % durch Formulierungen, wie "noch nicht" oder "bisher nicht" zu verstehen, dass sie es für möglich halten, dass sich die Situationändern könnte.16 % verwandten demgegenüber Formulierungen, wie Hysterie, Panikmache oder Manipulation und gaben damit ihrer Ansicht Ausdruck, dass alles übertrieben werde.Von den 50 % der Befragten, die einen Einfluss des Coronavirus auf Ihre Partnersuche angaben, wurden folgende Einflüsse benannt:32 % wollen Treffen absagen, verschieben oder wenigstens reduzieren30 % geben an, bei Treffen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen zu wollen, wieräumliche Distanz, keine Hand geben, Verzicht auf Zärtlichkeiten oder auch Begegnungen an ruhigen Orten26 % erleben eine innere Verunsicherung, Angst und Ratlosigkeit, wie sie sich verhalten sollten18 % vermeiden bereits jetzt Zugfahrten oder Fahrten mit anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu Verabredungen18 % haben die Partnersuche vorerst ganz zurückgestellt16 % fokussieren sich auf eine Vertiefung des Austausches auf der Online-Ebene8 % haben bereits Absagen von Online-Kontakten für Treffen erhalten oder befürchten solche AbsagenDie Zahlen addieren sich nicht zu 100 %, weil Mehrfachzuweisungen möglich waren.ResümeePsychologe Dr. Guido F. Gebauer, der für Gleichklang die Befragung durchführte,gelangt zu dem Schluss, dass der Coronavirus vor der Partnersuche nicht haltmache.Ganz offensichtlich seien alle Bereiche des täglichen Lebens, die mitmenschlichen Begegnungen zu tun hätten, betroffen. Dies beschränke sichkeineswegs auf Veranstaltungen, Restaurants oder andere belebte Örtlichkeiten.Die aktuelle Umfrage zeige, dass bei 50 % der Befragten bei ihrer Partnersucheein Prozess der sozialen Distanzierung und der besonderen Vorsicht eingesetzthabe.Umgekehrt deuteten bei einem Teil derjenigen, die sich derzeit als nichtbeeinflusst beschrieben, Formulierungen, wie "noch nicht" oder "bisher nicht",bereits jetzt an, dass sich dies künftig ändern könnte. Der Anzahl der Personenwerde vermutlich zunehmen, die aufgrund des Coronavirus soziale Distanzierungund besondere Vorsicht bei der Partnersuche praktizierten.Insgesamt lasse sich vorwiegend eine deutliche Tendenz erkennen, realeBegegnungen zu verschieben, zu reduzieren oder diese nur unter besonderenVorsichtsmaßnahmen zu gestalten.Es gebe unter den Befragten aber ebenfalls einen nicht unerheblichen Anteil vonPersonen, die ihre Partnersuche erst einmal sogar ganz aussetzen wollen.Womöglich werde diese Anteil bei Zunahme der Coronaausbreitung weiter anwachsen.Abzuwarten bleibe, inwiefern der bereits jetzt von einigen Personen benannteÜbergang zu einer vertieften Online-Kommunikation an der Stelle von Treffen alsKompensation gegenüber den Vereinsamungs-Effekten von sozialer Distanzierungkünftig zunehmen werde.AnmerkungDie Erhebung erfolgte über einen freien Text, um die Ergebnisse nicht durchVorlage vorgefertigter Fragen zu beeinflussen.Nach der Formulierung des eigenen freien Textes wurden den Teilnehmern weitereFragen gestellt.Mit wachsendem Stichprobenumfang wird demnächst eine Gesamtauswertung erfolgen.Pressekontakt:Dr. Guido F. GebauerGleichklang limitedMarienstr. 3830171 HannoverTel.: 0152 28973672E-Mail: gebauer@gleichklang.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/71147/4545189OTS: Gleichklang LimitedOriginal-Content von: Gleichklang Limited, übermittelt durch news aktuell