Coronavirus lässt Fuchs Petrolub vorsichtiger werden

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub wird aufgrund des neuartigen Coronavirus für das laufende Jahr vorsichtiger.



Die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft und den Fuchs-Konzern seien derzeit nicht abschätzbar, werden aber zumindest temporär zu gravierenden Umsatz- und Ertragsrückgängen führen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mit.

Das Unternehmen rechne beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwar mit einem Zuwachs von bis zu vier Prozent, allerdings könne das Ergebnis auch auf dem Vorjahreswert von 321 Millionen Euro verharren. Bei Vorlage von vorläufigen Zahlen im Februar ging Fuchs Petrolub noch von einem Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus.

Auch beim Umsatz peile das Unternehmen nun ein Plus von bis zu vier Prozent an. Sollte es aber nicht gut laufen, dann könnten die Erlöse ebenfalls auf dem Vorjahreswert von knapp 2,6 Milliarden Euro verharren. Auch hier ging Fuchs zunächst von einem Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an./mne/stk