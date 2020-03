Coronavirus - Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen

Berlin (ots) - Das Coronavirus hält die Welt in Atem - und wirft einigearbeitsrechtliche Fragen auf. Welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer?Rechtsanwalt Johannes von Rüden von der Berliner Kanzlei VON RUEDEN beantwortetdie wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen rund um das Thema Corona.Kann ich mich weigern, am Arbeitsplatz zu erscheinen?"Einfach nicht zur Arbeit zu erscheinen, ist nicht zu empfehlen.Arbeitsverweigerung kann zu einer Abmahnung oder sogar zur Kündigung führen. Nurwenn das Unternehmen trotz konkreter Infektionsfälle oder trotz einerAufforderung durch die Behörden keine Schutzmaßnahmen ergreift, könntenArbeitnehmer sich weigern. Auch wer Angst hat, sich auf dem Arbeitsweg in denöffentlichen Verkehrsmitteln anzustecken, hat kein Recht, einfach zu Hause zubleiben."Wann muss ich zu Hause bleiben?"Jeder Arbeitnehmer soll grundsätzlich bei Krankheit zu Hause bleiben. Nach demEntgeltfortzahlungsgesetz muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber unverzüglichmitteilen, wenn er krank ist. Spätestens am vierten Krankheitstag wird in derRegel ein ärztliches Attest verlangt. In einigen Arbeitsverträgen sindallerdings auch andere Fristen vereinbart - etwa ein Attest ab dem ersten Tagder Abwesenheit."Bekomme ich mein Gehalt weiter?"Bei einer regulären Krankmeldung bekommen Arbeitnehmer weiter ihr Gehaltgezahlt. Sollte allerdings der Verdacht einer Corona-Infektion bestehen, könntenBetroffene unter Umständen auch das Recht auf eine Entschädigung nach demInfektionsschutzgesetz haben. In § 56 Infektionsschutzgesetz heißt es dazu, dassjemand, der als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtigeroder als sonstiger Träger von Krankheitserregern Verboten in der Ausübung seinerbisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt und dadurch einen Verdienstausfallerleidet, erhält eine Entschädigung in Geld."Was ist, wenn mein Unternehmen schließt?"Wenn ein Betrieb dichtmacht, um seine Arbeitnehmer zu schützen, trägt dasUnternehmen das finanzielle Risiko und die Arbeitnehmer erhalten weiter ihrGehalt. Wenn der Betrieb allerdings aufgrund einer Aufforderung derGesundheitsbehörden schließt, greifen die allgemeinen Entschädigungsregelungen."Welche Regelungen gelten, wenn Kita oder Schule schließen?"Wenn ein Kind krank ist, haben Arbeitnehmer das Recht, es zu Hause zu pflegen.Gesetzlich vorgeschrieben sind zehn Tage pro Kind und Elternteil. Der Lohn wirdweitergezahlt. Diese Regelung gilt allerdings nicht, wenn die Kita geschlossenwird und das Kind gar nicht krank ist. Es gibt aber eine andere Regelung, diehier greifen könnte: Wer unverschuldet nicht zur Arbeit erscheinen kann, behältseinen Anspruch auf Vergütung. In dem Fall sollte man aber mit dem Arbeitgebersprechen und gemeinsam eine Lösung suchen."Ich muss in Quarantäne - Was jetzt?"Die Quarantäne kann schon beim Verdacht einer Corona-Infektion angeordnetwerden. Paragraf 30 des Infektionsschutzgesetzes gibt vor, dass Betroffeneunverzüglich abgesondert werden müssen - in einem Krankenhaus oder auch zuHause. Hält sich jemand nicht daran, kann die Quarantäne sogar mit Polizeigewaltdurchgesetzt werden. Dafür ist allerdings eine richterliche Anordnungerforderlich."Pressekontakt:VON RUEDEN - Partnerschaft von RechtsanwältenJohannes von RüdenLeipziger Platz 910117 Berlin030 / 200 590 770info@rueden.dewww.rueden.dewww.youtube.com/watch?v=leeOvjuod0IWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140928/4537587OTS: VON RUEDENOriginal-Content von: VON RUEDEN, übermittelt durch news aktuell