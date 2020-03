Coronavirus: Telemedizin-Portal Fernarzt.com führt kostenlose Telefon-Beratung ein

Berlin (ots) - Das Telemedizin-Portal Fernarzt.com bietet ab Dienstag 10. März2020 die Möglichkeit der telefonischen Beratungsstunde durch Ärzte und Ärztinnenzum Thema Coronavirus an. PatientenInnen können ihre Fragen zum Virustelefonisch den medizinischen Experten von Fernarzt.com stellen und erhaltendirekt aktuelle Informationen sowie Empfehlungen zu Prävention."In Situationen wie der aktuellen Corona-Epidemie ist der Zugang zu kompetentenInformationen immens wichtig", sagt Felix Kaiser, Geschäftsführer von Fernarzt."Hier kann Telemedizin einen deutlichen Mehrwert bieten und beratendUnsicherheiten bei PatientInnen abbauen. So können auch Ärzte vor Ort entlastetund eine Verbreitung des Virus in Wartezimmern vermieden werden."Beratungsdienst mit buchbaren TerminenÜber einen Online-Kalender können PatientenInnen einen freien Termin auswählen,der nach Eingabe der persönlichen Kontaktdaten per E-Mail bestätigt wird. Deroder die PatientIn erhält zum angegebenen Zeitpunkt einen Anruf von einem derbehandelnden Partnerärzte und -Ärztinnen. AnruferInnen können dabei alle Fragenzum Coronavirus stellen, die die Ärzte und Ärztinnen nach aktuellen Angaben undHinweisen des Robert Koch Institutes beantworten.Auch Dr. Manfred Wagner, Mitglied des medizinischen Beirates von Fernarzt,betont die positiven Effekte der telefonischen Beratungsstunde: "Die Möglichkeiteinen Arzt telefonisch oder per Video-Chat konsultieren zu können, ist dieperfekte Antwort auf die Herausforderung, das berechtigte Informationsbedürfniszu befriedigen und Patienten richtig in dieser von Unsicherheit geprägten Zeitzu unterstützen."Über FernarztFernarzt ist eine Telemedizin-Plattform, die PatientInnen an ÄrztInnenvermittelt und anschließend den Bezug von im Behandlungsverhältnisverschriebenen Medikamenten koordiniert. Dadurch ermöglicht FernarztPatienten/innen eine schnelle, sichere und kompetente medizinische Versorgungfür gängige Krankheitsbilder. Die Mission des Unternehmens ist es, ein digitalesAngebot bereitzustellen, um Wartezeiten zu überbrücken und den Zugang zumedizinischer Versorgung zu erleichtern. Fernarzt wurde 2017 gemeinsam mit derDigital Health-Plattform Heartbeat Labs gegründet.Pressekontakt:Katharina Kropf0172 6950597presse@fernarzt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131001/4542460OTS: FernarztOriginal-Content von: Fernarzt, übermittelt durch news aktuell