Coronavirus - Die Nato muss handlungsfähig bleiben

Straubing (ots) - Für die Nato geht es (...) um die Sicherung ihrer ureigenen Aufgaben. Man ist Verpflichtungen gegenüber Partnern eingegangen - von Trainingsmissionen für inländische Sicherheitskräfte im Irak oder in Afghanistan bis hin zu der Frage, wie Sicherheit und Gefahrenabwehr der eigenen Mitglieder aufrechterhalten werden kann. Diese Frage stellt sich umso drängender, da einige Mitgliedstaaten ihre eigenen Kräfte im Inland binden. Der Einsatz von Soldaten für die innere Sicherheit sowie die Kontrollen der Ausgangssperren ist längst nicht überall so strikt verboten wie in Deutschland. In einem wie auch immer gearteten Ernstfall hätte die Allianz derzeit wohl größte Probleme, die notwendigen Truppen zusammenzubekommen. Das kann und darf nicht sein.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4562371OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell