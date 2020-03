Coronavirus: NRW-Kommunen fordern konkrete Handlungsempfehlungen von der Landesregierung

Düsseldorf (ots) - Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wünschen sichim Kampf gegen das Coronavirus mehr Orientierung durch die Landesregierung. DerHauptgeschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, sagte der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch): "Die Städte in Nordrhein-Westfalen wünschen sichvom Gesundheitsministerium in Düsseldorf konkrete Handlungsempfehlungen, mitwelchen Maßnahmen weitere Corona-Infektionen schnell und wirksam einzudämmensind." Das Land solle dazu beitragen, dass die 54 örtlichen Gesundheitsbehördenin vergleichbaren Fällen nicht unterschiedlich agierten. Das gelte laut Dedyetwa beim Umgang mit Großveranstaltungen. "Ein landesweit einheitliches Vorgehenwürde auch die Kommunikation erleichtern und so dazu beitragen, die Bevölkerungnicht unnötig zu verunsichern", sagte Dedy.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4537048OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell