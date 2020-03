Coronavirus: Micus Strategieberatung verschiebt Symposium / Das Unternehmen aus Düsseldorf reagiert auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, soziale Kontakte und Reisetätigkeit zu reduzieren (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das für den 23. April 2020 geplante Fachsymposium anlässlichdes 20-jährigen Bestehens der Micus Strategieberatung wird nach intensiverAuseinandersetzung mit der aktuellen Corona-Ausbreitung verschoben. DasBeratungshaus, das Tausende von Bürgern, Unternehmen, Schulen sowieGewerbegebiete, Krankenhäuser und Hochschulen ans Glasfasernetz gebracht hat,reagiert damit auf aktuelle Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts.Dazu gehören die Reduzierung von sozialen Kontakten und die Reduzierung derReisetätigkeit."Die Verschiebung unserer seit langem geplanten Vortragsveranstaltung zum20-jährigen Firmenjubiläum ist uns nicht leicht gefallen. Da wir unsereVerantwortung gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern sehr ernst nehmen undderen Sicherheit an erster Stelle steht, war diese Entscheidung für uns ohneAlternative", so Dr. Martin Fornefeld, Geschäftsführer der MicusStrategieberatung.Die Unternehmensveranstaltung für Kunden und Geschäftspartner wird am 17.September 2020 im Düsseldorfer "Malkasten" nachgeholt. Aktualisiertes Programmund Einladung werden folgen.Über MICUS Strategieberatung GmbHMICUS Strategieberatung GmbH ist eines der deutschlandweit führendenBeratungsunternehmen in den Bereichen Breitbandausbau, Marktstudien sowieIKT-Strategien. Wir unterstützen und beraten unsere Kunden in ihren wichtigstenEntscheidungsprozessen, um somit zielorientiert an der Umsetzung von Projektenzu arbeiten. Seit unserer Gründung im Jahr 2000 lassen wir uns am Erfolg unsererBeratungsarbeit messen. Unser Erfolg misst sich an der Vielzahl zufriedenerKunden und den erfolgreichen Umsetzungen unserer Planungen. Nach unseren Plänenwurden bereits Breitbandprojekte in über 100 Landkreisen und Kommunen mit mehrals 10 Millionen Einwohnern mit und ohne Förderung durchgeführt. Wir sind einesder führenden Unternehmen in der Beantragung von Bundes- undLandesfördermitteln.Pressekontakt:Monika Rech-Heiderrheintext medienApenrader Straße 750825 KölnTel.: 0221/93119286Email: monika.rech@rheintext.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126959/4543443OTS: MICUS Strategieberatung GmbHOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell