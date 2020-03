Köln (ots) - Das für den 18. März 2020 geplante Expertenforum "InternationalStreaming Summit 2020" der Mediengruppe RTL Deutschland wird aufgrund derAusbreitung des Coronavirus verschoben. Um gesundheitliche Risiken für dieSpeaker und Teilnehmer aus vielen verschiedenen Ländern weltweit auszuschließen,hat die Mediengruppe RTL entschieden, das Event zu einem späteren Zeitpunkt imSommer zu veranstalten. Ein neuer Termin wird derzeit geplant und sobald wiemöglich veröffentlicht. Der Event bei der Mediengruppe RTL in Köln ist eineerstmalig ausgerichtete internationale Fachkonferenz zu zentralen Themen undTrends der Streaming Industry mit Top Executives von Medienhäusern, die sowohlim Streaming- als auch Broadcasting-Geschäft aktiv sind.Henning Tewes, Co-Geschäftsleiter TVNOW: "Die Mediengruppe RTL informiert dieMenschen in Deutschland rund um die Uhr im TV und in ihren digitalen Angebotenüber den aktuellen Stand der Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus. Wieviele Menschen bewegt auch uns persönlich die Eingrenzung des Coronavirus sehr.Die Mediengruppe RTL hat bereits für die Mitarbeiter eine Reihe von Maßnahmendefiniert, um sich zu schützen." Henning Nieslony , Co-Geschäftsleiter TVNOWergänzt: "Da ist es auch für uns nur konsequent, den ersten 'InternationalStreaming Summit' zu verschieben, um gesundheitliche Gefahren für unserenationalen und internationalen Gäste auszuschließen. Wir freuen uns nun sehr aufden kreativen Austausch mit weltweiten Streaming- Experten zu einem späterenZeitpunkt."Im Fokus der Fachkonferenz, die hochrangige Experten der weltweit führendenMedienhäuser zusammenbringt, stehen Werkstattgespräche mit Case Studies,Impulsvorträge, Best Practices in den Bereichen Werbe-Vermarktung, Distributionund Marketing. Zudem werden die Bedeutung internationaler Ko-Produktionen unddie Relevanz von lokalem Content diskutiert.Pressekontakt:Thomas BodemerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72183/4537982OTS: Mediengruppe RTL DeutschlandOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell