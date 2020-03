Coronavirus-Marktcrash: 2 Branchen, die ich im Moment meide

Die globalen Aktienmärkte sind im letzten Monat stark gefallen. Ich glaube, dass sich jetzt eine große Chance für langfristige Anleger ergibt. Deshalb verfolge ich, was einige der besten Portfoliomanager Großbritanniens tun: sie bauen langsam Positionen auf.

Dennoch bin ich bei meinen Investitionen sehr selektiv. Es versteht sich von selbst, dass einige Branchen stärker vom Coronavirus betroffen sein werden als andere. Vor diesem Hintergrund sind hier zwei Branchen, die ich im Moment meide.

Fluggesellschaften

Eine Branche, der wahrscheinlich erheblich betroffen sein wird, ist die Luftfahrtindustrie. Da die Welt sich voneinander abschottet und die Länder ihre Grenzen schließen, sieht es so aus, als ob die Fluggesellschaften stark betroffen sein werden.

Bereits jetzt haben große Fluggesellschaften wie British Airways und easyJet ihre Flugpläne drastisch eingeschränkt. Der Eigentümer von British Airways, IAG, sagte, er werde die Flugkapazität im April und Mai um mindestens 75 % reduzieren.

„Die Nachfrage trocknet in einer Weise aus, die völlig beispiellos ist“, sagt das Beratungsunternehmen CAPA Centre for Aviation. Letztendlich wird diese Unterbrechung wahrscheinlich enorme Auswirkungen auf den kurzfristigen Cashflow und die Gewinne haben. Bei einigen Fluggesellschaften besteht die Gefahr eines Konkurses. Hier wird höchstwahrscheinlich Unterstützung der Regierung erforderlich sein.

„Die europäische Luftfahrt steht vor einer prekären Zukunft und es ist klar, dass eine koordinierte staatliche Unterstützung erforderlich sein wird, um das Überleben der Branche zu sichern und ihre Tätigkeit fortzusetzen, wenn die Krise vorbei ist“, sagte Johan Lundgren, CEO von easyJet, letzte Woche.

Ohne koordinierte staatliche Unterstützung könnten einige Fluggesellschaften bis Ende Mai bankrott sein, stellte das CAPA-Zentrum für Luftfahrt fest.

Die Aktien der Fluggesellschaften sind bereits stark betroffen. Die IAG-Aktien sind im letzten Monat von fast 650 Pence auf 280 Pence gefallen. Die EZJ-Aktien sind von 1.500 Pence auf 540 Pence gefallen. Ich werde aber nicht kaufen. Angesichts der Tatsache, dass das Coronavirus die Reisebranche sechs Monate oder länger beeinträchtigen könnte, halte ich die Aktien von Fluggesellschaften im Moment für viel zu riskant.

Gastgewerbe

Eine weitere Branche, die wahrscheinlich einiges einstecken wird, ist das Gastgewerbe. Restaurants, Cafés, Kneipen, Bars und Hotels werden wahrscheinlich alle stark betroffen sein.

Nach Angaben der Fachgruppe UK Hospitality werden einige der größten Hotelketten, Pubs und Restaurants möglicherweise nicht mehr lange überleben, wenn die Regierung nicht eingreift. „Dies sind Bargeschäfte. Einfach ausgedrückt: Wenn keine Leute durch die Tür kommen, wird ihnen das Geld sehr schnell ausgehen“, sagte die CEO der Gruppe, Kate Nicholls, letzte Woche. Nicholls, die das Coronavirus als „existenzielle Bedrohung“ für die Branche bezeichnet hat, hält ein Eingreifen der Regierung für dringend erforderlich.

Innerhalb des FTSE 350 gibt es eine Reihe von Gastgewerbeaktien, die ich vorerst meiden werde. Zum Beispiel Kneipenbetreiber wie JD Wetherspoon und Marston’s. Dann gibt es die Restaurant Group, die Marken wie Wagamama und Coast to Coast besitzt. Es gibt auch Hotelbetreiber wie InterContinental Hotels und Whitbread. Denke auch an Catering-Unternehmen wie Compass. Alle werden wahrscheinlich in naher Zukunft Schwierigkeiten haben.

Einige dieser Unternehmen könnten sich zu einem bestimmten Zeitpunkt als gute Kaufobjekte erweisen. Im Moment halte ich es jedoch für sicherer, sie zu meiden.

The post Coronavirus-Marktcrash: 2 Branchen, die ich im Moment meide appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Edward Sheldon auf Englisch verfasst und am 16.03.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat die Compass Group und die InterContinental Hotels Group empfohlen.

Motley Fool Deutschland 2020