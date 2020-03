Coronavirus: Gratis Online-Krankschreibungen von au-schein.de

Hamburg (ots) - Telemedizin Startup "au-schein.de" bietetOnline-Krankschreibungen nun auch kostenlos zur Eindämmung des Coronavirus.- Alle Patienten mit Erkältung und Grippe oder in freiwilliger häuslicherQuarantäne erhalten gratis eine Krankschreibung auf Basis einesOnline-Fragebogens.- Gründer und CEO Dr. jur. Can Ansay will damit die Isolation erleichtern,Infizierte frühzeitig erkennen und Ansteckungsgefahren in Arztpraxen vermeiden.So funktioniert es:Der Nutzer füllt auf au-schein.de einen Fragebogen aus und kann dann nachFreigabe durch eine Tele-Ärztin die Krankschreibung gratis als PDFherunterladen. Wenn der Nutzer in den letzten 14 Tagen, also während derInkubationszeit von COVID-19, in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einemInfizierten hatte, erhält er die Krankschreibung für maximal 14 Tage mit demVermerk des Grunds. Das Bundesgesundheitsministerium rät in diesen Fällen zurfreiwilligen häuslichen Quarantäne - auch ohne Symptome. Falls der Patient einesder von der WHO ermittelten 14 Symptome von COVID-19 hat, wird er an diezuständigen Stellen verwiesen. Falls der Patient kein Symptom hat, wird erregelmäßig per Email nach diesen Symptomen gefragt. Zudem sind auch die onlineKrankschreibungen für alle Patienten mit Erkältung und Grippe gratis. Wenn siein einem Risikogebiet oder in Kontakt mit einem Infizierten waren, werden sieautomatisch auf den Quarantäne-Fragebogen verwiesen. Die im Januar gestartetefranzösische Webseite von au-schein.de "arretmaladie.fr" bietet diesenQuarantäne-Service bereits seit Freitag an und hat dabei bisher über 15Hochrisikopatienten ermittelt.Gründer und CEO Dr. jur. Can Ansay:"Mit unserem neuen Service lösen wir das Problem, dass dasBundesgesundheitsministerium bei Risiko von COVID-19 zu häuslicher Quarantäneohne Arztkontakt rät, Arbeitnehmer dafür aber eine Krankschreibung brauchen.Zudem will ich die Ansteckungsgefahren vermeiden aufgrund der täglich über10.000 unnötigen Arztbesuche wegen Krankschreibungen für Erkältung und Grippe,die wir nun alle gratis online ausstellen können."Porträt Dr. jur. Can Ansay: (https://bit.ly/2VKhnJJ) (Credit: Tom Medici)Visual: au-schein.de Milestones (https://bit.ly/2wsesL6) (Credit: au-schein.de)Über au-schein.de:au-schein.de startete im Dezember 2018 mit dem Angebot einer digitalenArbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Erkältung und erweiterte den Service 2019auf weitere Krankheitsbilder. Der Service basiert auf einer digitalen Checklisteaus Symptomen und persönlichen Risikofaktoren, welche von Ärzten entwickeltwurde. Nach entsprechender Diagnose von Tele-Ärzten, erfolgt die Ausstellungeiner Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowohl in digitaler als auch optional inPapierform. Bislang haben mehr als 35.000 Patienten von dem Angebot Gebrauchgemacht ohne jegliche Beschwerden wegen Fehldiagnosen.Pressekontakt:Dr. jur. Can AnsayDr. Ansay AU-Schein GmbHHartungstr. 1420146 HamburgE-Mail: presse@au-schein.deTel.: +49 40 445589Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135847/4538181OTS: Dr. Ansay AU-Schein GmbHOriginal-Content von: Dr. Ansay AU-Schein GmbH, übermittelt durch news aktuell