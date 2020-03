Coronavirus: Deutsche befürchten persönliche finanzielle Auswirkungen

Hamburg (ots) - Immer mehr Menschen sind besorgt, dass der weltweite Ausbruchdes Coronavirus negative Auswirkungen auf die eigene finanzielle Situation habenkönnte. Laut einer aktuellen Ipsos-Umfrage, die am 28. und 29. Februar in zehnvon dem Virus betroffenen Ländern durchgeführt wurde, ist die Zahl derBefragten, die persönliche finanzielle Auswirkungen befürchten, weltweit imVergleich zur letzten Erhebung (14.-15.02.) deutlich angestiegen. In Deutschlandist jeder fünfte (19%) besorgt, das sind acht Prozentpunkte mehr als zwei Wochenzuvor. In den anderen befragten Ländern ist die Sorge vor finanziellenAuswirkungen im Vergleich deutlich größer.Angst vor finanziellen Verlusten steigt rasant anIn keinem anderen Land wuchs die Angst vor finanziellen Auswirkungen seit derletzten Erhebung schneller als in Italien (+22). Inzwischen stellen sich mehrals vier von zehn Italienern (41%) darauf ein, dass sich der COVID-19-Ausbruchfinanziell auf die eigene Person bzw. die eigene Familie auswirken wird.Zuwächse im zweistelligen Bereich lassen sind allerdings auch in Kanada (+20),Russland (+19), Japan (+18), den USA (+16), Großbritannien (+16) und Frankreich(+14) verzeichnen. In Vietnam (78%) ist die Sorge vor finanziellen Einbußenaufgrund des Coronavirus allerdings mit Abstand am größten.Immer mehr Deutsche sehen Gefahr fürs ganze LandStärker als ihren eigenen Wohlstand sehen die Deutschen das eigene Land alsGanzes gefährdet. Fast jeder dritte Bundesbürger (31%) ist inzwischen derMeinung, dass das Coronavirus eine hohe oder sogar sehr hohe Bedrohung fürDeutschland darstellt, was beinahe einer Verdopplung im Vergleich zur letztenBefragung gleichkommt (plus 14 Prozentpunkte). Am größten ist dasBedrohungsempfinden der Menschen in diesem Bereich derzeit in Japan (65%),Vietnam (63%) und Frankreich (49%).Bundesregierung trägt keine Schuld an der AusbreitungDie Ursache für die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus im eigenen Land liegtaus Sicht der meisten Deutschen aber nicht im Krisenmanagement derBundesregierung begründet. Nur jeder fünfte Befragte (20%) geht davon aus, dassder rasante Anstieg der Infiziertenzahl in Deutschland auf fehlendePräventionsmaßnahmen der verantwortlichen Behörden zurückzuführen ist. ImGegenzug glaubt eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung (80%), dass esschlichtweg unmöglich ist, die genaue Ausbreitung des Virus vorherzusagen. Inallen anderen befragten Ländern wird deutlich häufiger Kritik an den staatlichenBehörden geäußert - vor allem in Japan, wo jeder Zweite die Wirksamkeit dergetroffenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus anzweifelt (50%).Methode:Die Ergebnisse stammen aus einer Ipsos Global Advisor-Studie, die vom 28. bis29. Februar 2020 unter 10.000 Erwachsenen im Alter von 18 bis 74 Jahren inKanada und den Vereinigten Staaten bzw. 16 bis 74 Jahren in Australien,Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Russland und im Vietnamdurchgeführt wurde. Soweit verfügbar, werden auch die Ergebnisse der zweitenBefragungswelle zum Thema Coronavirus, die vom 14. bis 15. Februar 2020durchgeführt wurde, aufgeführt. Die Stichprobengrößen sind von Welle zu Wellekonstant.Die Stichprobe besteht aus etwa 1000+ Personen in jedem Land. Die Stichproben inAustralien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada undden USA können als repräsentativ für die allgemeine erwachsene Bevölkerung unter75 Jahren in diesen Ländern angesehen werden. Die Stichproben in Russland und imVietnam sind urbaner, gebildeter und/oder wohlhabender als die allgemeineBevölkerung und sollten so betrachtet werden, dass sie die Ansichten der stärker"vernetzten" Bevölkerungsgruppe widerspiegelt.Die Daten werden so gewichtet, dass die Zusammensetzung der Stichprobe jedesLandes das demographische Profil der erwachsenen Bevölkerung gemäß den jüngstenVolkszählungsdaten am besten widerspiegelt.Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das an Rundungendurch die computerbasierte Zählung, erlaubte Mehrfachnennungen oder demAusschluss von "weiß nicht/keine Angabe" Nennungen.Für diese Studie gab es keine externen Sponsoren oder Partner. Sie wurde vonIpsos mit der Absicht initiiert und durchgeführt, etwas zum tieferen Verständnisder Welt, in der wir leben und der Gefühle der Menschen auf dieser Weltbeizutragen.IpsosIpsos ist die Nummer 3 weltweit in der Marktforschungsbranche mit mehr als18.000 Mitarbeitern und starker Präsenz in 90 Ländern. UnsereForschungsexperten, Analysten und Wissenschaftler verfügen über das breiteKnow-How von Multi-Spezialisten, das tiefe Insights in Handlungen, Meinungen undMotivationen von Bürgern, Konsumenten, Patienten, Käufern oder Mitarbeiternermöglicht. Wir haben die große Bandbreite unserer Lösungsansätze in 18 ServiceLines zusammengefasst und unterstützen damit über 5000 Kunden weltweit.1975 in Paris gegründet, wird Ipsos bis heute von Forschern geführt. InDeutschland sind wir mit ca. 700 Mitarbeitern an sechs Standorten präsent:Hamburg, Mölln, Berlin, Frankfurt, Nürnberg und München. Ipsos ist seit dem 1.Juli 1999 an der Euronext in Paris notiert. 