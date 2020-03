Coronavirus - Besinnliche Zeiten

Straubing (ots) - Dass man nicht mehr Zeitgenossen die Hände schütteln muss, zudenen man im Grunde schon immer Abstand halten wollte, und sich so mancher dankHomeoffice nicht mehr täglich in den Stau oder überfüllte Busse und Bahnenbegeben muss, kann ein nicht zu verachtender Nebeneffekt der Viruskrise sein.Womöglich beweist sich so, dass Verschiedenes auch anders geht. Aber machen wiruns nichts vor: Von der Besinnlichkeit wird nichts übrigbleiben, wenn die Kriseerst einmal überstanden ist. Dann werden die Gschaftlhuber und Adabeis, dieVereinsmeier und Feierstundenveranstalter, die Besprechungsfans, Sitzungsplaner,Tagesordnungs-Vollstopfer und Infarktanwärter wieder richtig loslegen. Denn ohnesinnlosen Stress funktioniert die Gesellschaft ja nicht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4544492OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell