Coronaopfer: Adler Modemärkte geht in die Insolvenz – Aktie stürzt ab

Der monatelange Lockdown verbunden mit behördlich angeordneten Ladenschließungen fordert sein nächstes Opfer: Heute hat die Adler Modemärkte AG beim Amtsgericht Aschaffenburg wegen Überschuldung der Gesellschaft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren, das in Eigenverwaltung erfolgen soll, stellen müssen. Durch die Eigenverwaltung will das Management erreichen, den Konzern über einen Insolvenzplan wieder in die Spur zu bringen, d.h. der Geschäftsbetrieb wird unter



